Razporejali denar in hiše, ravnateljic ne

26.3.2019 | 13:45

Aleksander Denžič, vodja oddelka za finance in računovodstvo, je predstavil proračun za leto 2019. (Foto: M. L.)

Z včerajšnje seje (Foto: M. L.)

Brežice - Brežiški občinski svetniki so na včerajšnji redni seji opravili prvo obravnavo proračuna za leta 2019 in proračunski dokument poslali v javno obravnavo do 9. aprila. Proračunski prihodki bodo znašali 26 milijonov evrov, kar je dva milijona manj od predvidenih odhodkov.

Občina ima iz leta v leto manj denarja za naložbe, ker se ji povečujejo stroški, ki jih občinam predpisuje država, je pojasnil župan Ivan Molan. V proračunu so 100.000 evrov predvideli za participativni proračun.

V izjemno obsežni razpravi, za katero se jih je prijavilo kar sedemnajst, so svetniki predlagali številne prerazporeditve denarja na posameznih postavkah. Tako so se med drugim zavzeli za več denarja za zaščito in reševanje, o tem sta govorila Martina Živič (SD) in Herman Premelč SMC). Z uresničitvijo predloga Andreja Vizjaka (SDS) bi zagotovili denar za obnovo vodovodnega stolpa v Brežicah. V Brežicah so že veliko objektov prilagodili invalidom, vendar so mnogi dostopi še vedno neustrezni za ljudi, ki se težje gibajo, je sporočala Katja Čanžar (SDS) in zato predlagala proračunski denar za odpravo omenjenih ovir.

Igor Zorčič (SMC) je menil, da je proračun v veliki meri stihijski. Predvidena proračunska rezerva 468.000 evrov, s katero lahko župan razpolaga, je po njegovem previsoka.

Svetniki so sprejeli občinski podrobni prostorski načrt, s katerim omogočajo gradnjo trgovine ob Cesti svobode v Brežicah, nasproti avtobusne postaje. V razpravi so navedli vrsto pomislekov v zvezi z načrtovano gradnjo trgovine. Miran Omerzel (SLS) je med prvimi rekel, da morajo ob gradnji trgovine zagotoviti prometno varnost. Predlagal je krožno križišče, v tem ga je podprlo še več drugih svetnikov. Marijan Žibert (ROK) pa vidi, kot je rekel, večjo varnost v semaforiziranem križišču, ki ga že predvideva tudi sedanji načrt. Tako dobrega prostora v mestu je škoda za trgovino, je menil Igor Zorčič, z njim se je strinjal tudi Ferdo Pinterič (Lista Sonce).

Stanka Preskar (SMC) je rekla, da bo zelo težko dvignila roko za omenjeni načrt za še eno trgovino, ki bo glede na izkušnje imela nizkocenovno blago. Množenje trgovin v mestu ne gre skupaj z željami po večji lokalni samooskrbi. Martina Živič pa je napovedala svoj glas proti občinskemu podrobnemu načrtu za novo trgovino; tudi ona je prepričana, da bodo z omenjeno novo trgovino Brežice dobile »še enega nizkocenovnika.«

Župan Ivan Molan je na predlog Igorja Zorčiča umaknil s seje točko dnevnega reda o imenovanju nove ravnateljice brežiškega vrtca Mavrica.

Svetniki so med drugim sprejeli še nekatere sklepe v zvezi z začasnim financiranjem občine med aprilom in junijem, v zvezi z legalizacijo vinogradniškega objekta na Bizeljskem, s spremembo meje med občinama Brežice in Kozje in kadrovsko zasedbo v občinski upravi.

M. L.

