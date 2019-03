Eden zamotil upokojenko, drugi vstopil v hišo, izmaknil torbico in s sprejem poškropil sorodnika

Trebanjski policisti so bili 5. marca obveščeni o roparski tatvini v Šentrupertu. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili da sta se storilca z avtomobilom pripeljala na dvorišče stanovanjske hiše, v kateri prebiva starejša oškodovanka. Ko jim je odprla vrata, jo je eden zamotil s pogovorom in lažnim prepričevanjem, da je delavec elektro podjetja ter jo zvabil iz hiše, v tem času pa je drugi storilec izkoristil priložnost in vstopil v hišo. Roparja, ki je preiskal prostore in našel ter izmaknil torbico z denarjem in dokumenti, je presenetil sorodnik oškodovanke, ki se je nahajal v hiši. Osumljenec ga je poškropil s sprejem, potem pa skupaj s pajdašem pobegnil.

Policisti so med preiskavo ugotovili, da sta kaznivega dejanja osumljena 28-letni moški iz okolice Novega mesta in 39-letnik iz okolice Trebnjega. V četrtek so jima odvzeli prostost in ju pridržali. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja roparske tatvine so ju privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je za oba odredil pripor. Osumljenca sta bila že večkrat obravnavana in obsojena zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja in premoženjskih kaznivih dejanj, je sporočila Alenka Drenik s PU Novo mesto.

Samozaščitni ukrepi



Policisti in kriminalisti občanom svetujejo, da upoštevajo samozaščitne ukrepe in zmanjšajo tveganje, da postanejo žrtev kaznivega dejanja:

* v primeru, da v nekem okolju opazite sumljiva vozila in neznance, ki bi si lahko ogledovali stanovanjske hiše, o tem takoj obvestite policiste na številko 113 in jim sporočite registrsko številko vozila, znamko in smer, kamor so se neznanci odpeljali;

* pred odpiranjem vrat poglejte, kdo je obiskovalec in neznancev ne spuščajte v hišo. V primeru, da želijo nasilno vstopiti, takoj pokličite policiste in glasno govorite in s tem opozorite sosede, da ste v stiski;

* vsiljivim osebam, ki hitro lahko postanejo nesramne ali celo nasilne, se odločno uprite, glasno govorite, da pritegnete pozornost sosedov in po potrebi pokličite na pomoč;

* dosledno zapirajte okna in vrata, tudi če hišo zapustite le za kratek čas oziroma se nahajate v bližini (na vrtu, na njivi, v vinogradu ipd). . Vrata in okna naj bodo zaklenjena oziroma zaprta tudi v nočnem času;

* izpostaviti velja tudi dobre sosedske odnose, ljudje naj bodo pozorni ob pojavu neznance, v primeru, da pri sosedih opazijo razbita okna ali vrata, slišijo neobičajen hrup ali celo klice na pomoč, naj o tem takoj obvestijo policiste na številko 113. Policisti bodo preverili okoliščine in ukrepali.

Če vas oropajo, ne reagirajte pretirano pogumno in se z roparjem ne spuščajte v fizično obračunavanje, še posebej, če je fizično močnejši ali je roparjev več. Skušajte si zapomniti čim več njegovih osebnih značilnosti (npr. barva las, poteze obraza, način hoje, posebna znamenja na telesu, smer pobega, vozilo, s katerim se je odpeljal ipd.). Opazujte, kje se je storilec gibal in katere predmete je prijemal.

Takoj po dejanju pokličite policijo in do prihoda policistov pustite kraj nedotaknjen, da se bodo ohranile sledi, ki so pomembne za odkritje in dokazovanje kaznivega dejanja. Policisti se bodo takoj odzvali in storili vse, da zaščitijo življenja in premoženje ljudi in odkrijejo storilce kaznivih dejanj.

Ob nakit

V Rožnem Vrhu na območju Trebnjega je nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in iz odklenjene stanovanjske hiše odnesel zlat nakit. Lastnico je oškodoval za 500 evrov.

Pretepal partnerko

Novomeški policisti so bili sinoči okoli 22. ure obveščeni o nasilju v družini v okolici Novega mesta, kjer naj bi pijan moški pretepal partnerko. Takoj so odšli na kraj, zaščitili žrtev in ugotovili, da je 34-letni nasilnež v prisotnosti otrok izvajal fizično in psihično nasilje nad žrtvijo. Zaradi udarcev je le-ta morala poiskati pomoč v bolnišnici. Policisti so 34-letniku izrekli ukrep prepovedi približevanja žrtvi, ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivih dejanj nasilja v družini in zanemarjanja mladoletne osebe in surovo ravnanje.

Prijeli 12 migrantov

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Dragatuša, Rosalnic, Želebeja, Obrežja, Črnomlja in Loške vasi izsledili in prijeli 12 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s sedmimi državljani Bangladeša, tremi državljani Maroka, državljana Libije in državljanom Kosova še niso zaključeni.

