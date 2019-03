Lenarti na Volkswagen špila

26.3.2019 | 19:10

Skupina Lenarti je pred novimi izzivi. (Foto: Nika Hölcl Praper&Mediaspeed)

Tomažja vas - Skupina Lenarti iz Tomažje vasi pri Škocjanu se je pred kratkim udeležila prav posebnega natečaja, ki poteka v letošnjem prehodu iz zime v pomlad, imenovanega Volkswagen špila, po domače mal' drugače.

Gre za izziv, kako ustvarjati novo glasbo na narodnozabavnem področju, ki bi zvenela drugače. Prijavilo se je preko 110 ansamblov in skupin. V tri polfinalne večere se je uvrstilo 32 izvajalcev. Trije večeri so potekali v različnih dvoranah v Ljubljani in v Celju. Izvajalci so predstavili eno avtorsko pesem ter eno že znano pesem, ki so jo zaigrali po svoje.

Kot pravi mama mladih glasbenikov v skupini Lenarti Tina Lenart, se je zasedba predstavila z lastno skladbo V šolo več ne grem, za drugo pa so naredili priredbo pesmi Ostani še minuto. Z zelo dobrim nastopom so prepričali strokovno komisijo in se uvrstili v veliki finale in tako postali edini dolenjski izvajalec, ki mu je to uspelo. Finale bo 16. maja v Ljubljani. Devet skupin sedaj ustvarja s svojim mentorjem, ki so ga dobili za ustvarjanje povsem nove pesmi. Lenarti so prišli pod okrilje vrhunskega glasbenika, ustvarjalca, Primoža Grašiča. Nastaja nova pesem, ki bo ujela smisel natečaja - Po domače mal' drugače.

L. M.