Kar 127 dijakov krvodajalcev

26.3.2019 | 17:00

Dijaki Gimnazije in Kmetijske šole Grm (Foto: OZRK Novo mesto)

Dijaki novomeške strojne šole

Na predavanju

Novo mesto - Vse od začetka februarja do danes so bili ponedeljki in večina torkov na Centru za transfuzijsko dejavnost v Splošni bolnišnici Novo mesto rezervirani za nove krvodajalce, dijake novomeških srednjih šol, so sporočili iz Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto.

V letošnjem letu so pripravili še tri predavanja o pomenu krvodajalstva na Gimnaziji, Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji ter Srednji šoli za gostinstvo in turizem, ki se jih je udeležilo blizu 200 dijakov, saj menijo, da je prav, da se prej seznanijo s postopkom odvzema krvi.

»Odziv na krvodajalskih akcijah v prvem tromesečju je zelo dober, saj jih je prišlo kar 127, večina prvič, dijake Srednje šole za gostinstvo in turizem, prijavljenih je 15, pa smo povabili, da se pridružijo vseslovenski študentski krvodajalski akciji 'Častim pol litra', ki tako bo kot prejšnja leta potekala tudi v Novem mestu, in sicer 1. in 2. aprila od 7.30 do 11. ure na Centru za transfuzijsko dejavnost v splošni bolnišnici,« je zapisala Mateja Šlajkovec.

Vsem dijakom in študentom se v novomeški humanitarni organizaciji zahvaljujejo za odločitev postati krvodajalec in jih vabijo, da se jim pridružijo v čim večjem številu.

M. Ž.