Potok Bikovec onesnažen, iz izvira teče rjavo rdeča voda

27.3.2019 | 07:00

Sinoči ob 18.23 uri je občan v naselju Gorenje Vrhpolje v občini Šentjernej opazil, da je potok Bikovec onesnažen. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so na kraju ugotovili, da iz izvira teče rjavo rdeča voda, ki se rahlo peni in je brez vonja. Gasilci so pregledali strugo in opravili meritve onesnaženosti, ki pa niso pokazale večjih odstopanj. Prečrpali so 15 tisoč litrov onesnažene vode. Nevarnosti za okolje in živali ni. Obveščene so bile vse pristojne službe, policija, inšpektor za okolje in prostor, lokalna skupnost, vodnogospodarsko podjetje VGP Drava Ptuj d.o.o. in ekološki laboratorij z mobilno enoto ELME, ki bo opravil dodatne analize. Vzrok onesnaženosti še ni znan.

Kadilo se je izpod strehe

Ob 7.50 je v naselju Šmalčja vas, občina Šentjernej, lastnik stanovanjske hiše opazil, da se izpod strehe kadi. Gasilci PGD Šentjernej so na kraju ugotovili, da je izpod strešne kritine izparevala voda. Intervencija ni bila potrebna.

Očistili zamašen jašek

26. 3. 2019 ob 15.55 so v kraju Mihovica, občina Šentjernej, gasilci PGD Šentjernej z vodnim curkom prebili in očistili zamašen jašek za meteorne vode.

Tlel električni drog

Ob 7.11 je tlel električni drog med kamnolomom Mozelj in Rajndolom v občini Kočevju. Požar so pogasili gasilci PGD Mozelj in Kočevje.

Nesreča na višnjegorskem klancu

Ob 15.47 se je na avtocesti Ljubljana–Novo mesto na višnjegorskem klancu v občini Grosuplje zgodila prometna nesreča, v kateri je prišlo do naleta dveh osebnih vozil. Gasilci GB Ljubljana, PGD Grosuplje in Stična so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih cestišče posuli z vpojnimi sredstvi in počistili onesnaženje. Poškodovanih ni bilo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH - STRAŽA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAČKOVEC PRI ČATEŽU, od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROJE PRI ČATEŽU.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Praprotnica, Stara gora Mirna 1, Stara gora Mirna 2, Stan, Bačje in Debenc med 8.30 in 14.00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Senovo restavracija izvod Ravne, Rudniška cesta med 8.20 in 11. uro; na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Žadovinek hlevi izvod Žaren, Petan med 8. in 14. uro, Male Malence med 8.15 in 9.45 uro, Podbočje ribnik med 10. in 12.30 uro ter Brezovica Gorjanci med 13. in 14.30 uro.

M. K.