Jorgič in Tokič uvodoma uspešna v Katarju

27.3.2019 | 08:00

Bojan Tokič in Darko Jorgič (Foto: Arhiv loklano.si)

Doha - Slovenska namiznoteniška igralca Darko Jorgič in Bojan Tokič sta uspešno začela prvo letošnje tekmovanje svetovne turneje ITTF v Dohi v Katarju. V drugem krogu predtekmovanja sta zabeležila zmagi. Mlajši Jorgič je ugnal domačina Abudlrahmana Al-Naggara s 4:0, Tokič pa po hudem boju Kitajca Ziyang Yuja s 4:3.

Kot so sporočili iz Namiznoteniške zveze Slovenije, v Dohi od prvih šestnajstih igralcev s svetovne lestvice manjka le trenutno prvi Zhendong Fan. Slovenska igralca sta bila v prvem krogu prosta, v drugem pa je imel težjo pot Tokič, ki je trenutno na 48. mestu svetovne lestvice. V Dohi je naletel na mladega, dvajsetletnega Kitajca Juja, ki je na 129. mestu svetovne lestvice. Dvoboj je bolje začel mladi Kitajec, ki je povedel z 2:0 v nizih, vodil pa je tudi še s 3:2, toda na koncu so odločale Tokičeve izkušnje, so povzeli.

V tretjem krogu bo najbolje uvrščeni Slovenec na svetovni lestvici igral proti levorokemu Japoncu Masataki Mozironu, ki je na svetovni lestvici šest mest pred njim.

Lažje delo je imel aktualni slovenski državni prvak, ki je prva dva niza proti domačinu Al-Naggarju odlično začel, nekaj več težav pa je imel nato v tretjem in predvsem v četrtem nizu, vendar preobrata ni dovolil. Trenutno 54. igralec svetovne lestvice se bo v tretjem krogu pomeril z 38-letnim Nemcem Bastianom Stegejem, ki je na svetovni lestvici sedem mest za njim, so še v NTZS zapisali v sporočilu za javnost.

M. Ž.