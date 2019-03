Ni šala - vrtec v Škocjanu bo s 1. aprilom dražji

Škocjan - Kot še marsikje, se z novim mesecem draži plačilo predšolskega varstva tudi v škocjanski občini. Svetniki so na sinočnji seji soglasno sprejeli predlog, da se cene programov v Vrtcu Radovednež, ki deluje pri OŠ Frana Metelka Škocjan, zvišajo za 9,81 odstotkov, odvisno od starostne skupine.

Ravnateljica šole Irena Čengija Peterlin je povedala, da so glavni razlogi za nove ekonomske cene v vrtcu sprostitev skoraj vseh varčevalnih ukrepov ter napredovanj v višje plačilne razrede in nazive, tako da so na osnovi preračuna v zavodu ugotovili, da dosedanja ekonomska cena ne zadošča za pokrivanje letnih stroškov zaposlovanja vrtca. "Samo stroški dela so se povišali za 22,38 odstotkov, in seveda so večji tudi stroški materialnih storitev, a v tem povišanju sedaj sploh niso vključeni."

Povprečna cena vseh treh programov (prvo in drugo starostno obdobje ter kombinirani oddelki) se je tako povečala za 20,20 odstotkov od trenutno veljavnih cen, a v dogovoru z občino smo se odločili za postopno zviševanje cen, je pojasnila ravnateljica. V prvem starostnem obdobju (od 1. do 3. leta starosti) bodo tako cene višje od tri do 24 evrov, kar pomeni, da cena polnega programa stane dobrih 437 evrov, v drugem starostnem obdobju (od 3. do 6. leta starosti) bodo cene višje od 4 do 33 evrov, kar pomeni, da cena programa stane skoraj 329 evrov, v kombiniranih oddelkih pa je polna cena dobrih 366 evrov, in bo za starše varstvo dražje od 3 do 27 evrov. Staršem se bo vsaka ura nad devet ur prisotnosti otroka v vrtcu obračunala za 3,7 evrov.

Treba je povedati, da se cene vrtca v Škocjanu do sedaj niso dvignile od začetka leta 2017 in tudi s podražitvijo so še vedno za starše kar ugodne. V vrtcu so namreč pripravili tudi primerjavo s sosednjimi občinami, kjer so v glavnem tudi že potrjevali podražitve. Seveda višje cene pomenijo tudi večjo obremenitev občinskega proračuna.

"S temi cenami bomo le pokrili stroške dela, nič ne bo ostalo za druge stroške," je še povedala ravnateljica Irena Čengija Peterlin in dodala, da se zdaj zaključujejo vpisi v vrtec in se bo videlo kmalu, kako kaže. Podatki za 1. februar letos kažejo, da je v vrtec vpisanih 167 otrok.

Svetniki imeli veliko dela

Svetniki so na sinočnji seji obravnavali kar 26 točk dnevnega reda, in med drugim so sprejeli poslovni plan novomeške Komunale za leto 2019, ki ga je predstavil direktor Gregor Klemenčič, letno poročilo ZD Novo mesto za 2018 in finančni načrt za leto 2019, kar je predstavila Elizabeta Grill, vodja medobčinskega redarstva in inšpektorata Nataša Rajak je spregovorila o delu organa v preteklem letu in o načrtih, svetniki so se seznanili z letnim poslovnim poročilom UE Novo mesto, sprejeli so letne programe športa, kulture, socialnega varstva v občini za leto 2019 itd.

