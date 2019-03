Z novo kuhinjo je vse lažje

27.3.2019 | 15:00

Ravnateljica Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž Marija Brce (Foto: M. L.)

Spomladi so šole še lepše. (Foto: M. L.)

Šolarjem ne zmanjka domišljije, zato zlahka spremenijo šolske hodnike v priložnostne galerije. (Foto: M. L.)

Šentjanž - Potem ko so v Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž začeli proti koncu lanskega leta uporabljati novo kuhinjo in jedilnico, so ta ključni del šole pred dnevi odprli tudi uradno s slovesnostjo v šolski telovadnici. »Kuhinjo smo imeli doslej v majhnem prostoru, kot jedilnico smo uporabljali hodnik,« pravi ravnateljica Marija Brce. Ker je bila kuhinja v nadstropju, je to pomenilo dodatno težavo pri dostavi živil. Nova kuhinja je zato občutno razbremenila osebje v njej. »V tej kuhinji imamo več prostora, drugače lahko razdelimo obroke. Je razlika med tistim, kar je bilo prej, in tem, kar je zdaj,« je povedala kuharica Alenka Brečko.

Po besedah ravnateljice je občina Sevnica v zadnjih letih precej izboljšala šolo. Kot navajajo na občini, so energetsko obnovili stavbo, šola je dobila novo telovadnico in zatem kotlovnico.

V šoli si želijo med drugim ustreznejše zunanje športne površine, ki bodo dobra zamenjava za sedanje asfaltno igrišče.

M. L.

