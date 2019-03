Dolenjsko prestolnico obiskal veleposlanik Indije

27.3.2019 | 13:30

Indijska delegacija na obisku na rotovžu (Foto: MO NM)

Novo mesto - Novomeški župan Gregor Macedoni je včeraj na delovnem sestanku gostil veleposlanika Republike Indije Param Jit Manna. Namen srečanja je bila krepitev stikov in iskanje možnosti za sodelovanje na gospodarskem in kulturnem področju, so sporočili iz novomeške občine.

Župan je gostom orisal zgodovino Novega mesta in ključne novomeške dosežke na gospodarskem, kulturnem, izobraževalnem in športnem področju ter predstavil načrte za prihodnji razvoj občine. Pri tem sta se mu pridružila direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaž Kordiš in direktor Razvojnega centra Novo mesto Franci Bratkovič. Indijski delegaciji so predstavili tudi možnosti za sodelovanje na različnih področjih, so zapisali v sporočilu za javnost.

Delegacija indijskega veleposlaništva v Sloveniji, ki so jo ob obisku dolenjske prestolnice poleg veleposlanika sestavljali še gospodarski predstavnik na indijskem veleposlaništvu Ravi Kumar Jain in direktorica marketinga na indijskem veleposlaništvu Žaneta Statevska, je bila, kot so navedli, zainteresirana zlasti za navezavo stikov z novomeško občino, spoznati so želeli gospodarski in kulturni potencial ter novomeška podjetja. Julija lani je namreč indijsko veleposlaništvo začelo promocijsko poslovno turnejo po Sloveniji pod naslovom 'Indija prodira naprej. Priložnosti za slovenska podjetja'.

Veleposlanik je izrazil upanje, da se vezi med Novim mestom in Indijo okrepijo tako na gospodarskem kot na kulturnem področju in izpostavil odprtost za sodelovanje. Indijska delegacija je bila navdušena nad programom izobraževanja otrok o robotiki in programiranju z vključevanjem lego kock, ki ga izvaja Razvojni center Novo mesto, ter nad ravnanjem z vodami v novomeški občini, kar bi lahko kot dobro prakso prenesli tudi v indijski sistem, so dodali na rotovžu.

Indijski veleposlanik je s svojo delegacijo obiskal tudi Osnovno šolo Center, v začetku aprila pa bo obiskal še podjetje Krka. Ravnateljica Marta Pavlin je gostom predstavila posebnosti njihove šole in slovenski šolski sistem, učenci pa folklorno različico plesno-glasbene prireditve in kviz o poznavanju Indije.

M. Ž.