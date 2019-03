Ministrstvo priprlo pipico; Nova peticija v Šmarjeških Toplicah;

27.3.2019 | 18:00

Po zadnjih napovedanih spremembah pokojninskega sistema naj bi moški in ženske delali do 67. leta starosti, vendar ne več kot 40 let. Poiskali smo različna mnenja, tako strokovna kot laična. Več preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista, kjer pišemo tudi o tem, da tako na novomeški na občini kot v Protektu še preračunavajo, koliko so s februarsko sodbo višjega sodišča, ki je odločilo v zadevi rumena kocka, dobili ali izgubili.

Medtem pa so župani petih dolenjskih občin, ki sodelujejo v projektu gradnje suhokranjskega vodovoda, že več mesecev na trnih, saj se je začelo zatikati pri izplačilih države, ki 30 milijonov evrov vreden projekt sofinancira v 85-odst. deležu. Tiskan Dolenjski list prinaša več informacij.

V šmarješki dolini pa spet vre, tokrat zaradi novice, da se je občina odpovedala predkupni pravici za nakup dveh zemljišč in hiše v Klevevžu, zaradi česar številne krajane in tudi druge ljubitelje klevevškega bisera, priljubljene izletniške in turistične točke, skrbi, da bo lahko onemogočen dostop do Klevevškega bazena.

Vse te in še številne druge informacije preberite v tiskani izdaji Dolenjca, ki mu tokrat prilagamo tudi Živo. V njej o svojih življenjskih zgodbah pripovedovali 17-letni Gal Peterlin iz Hudenj pri Škocjanu, Kruno Bošnjak iz Črnomlja, glasbenica Petra Vidmar, načelnik upravne enote Darko Bukovinski in še številni drugi.

