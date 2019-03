Vlomilci v Posavju odnesli za več kot 25 tisoč evrov nakita in denarja

27.3.2019 | 11:30

V kraju Vrh pri Površju na območju Krškega je v času, ko so bili stanovalci odsotni, neznanec skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo, vzel je denar in nakit. Lastniki ocenjujejo, da so oškodovani za več kot 25.000 evrov. Okoliščine vloma policisti še preiskujejo.

V Straži je sinoči med 18. in 20. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi kletno okno vlomil v stanovanjsko hišo. Izmaknil je zlat nakit in lastnike oškodoval za 800 evrov.

Na podvozju sta bila

Policisti PMP Dobova so na vstopu v Slovenijo med kontrolo tovornega vlaka, ki je pripeljal iz Srbije, na podvozju lokomotive našli skrita državljana Libije in Alžirije, ki sta se skušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli 18 tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Gorjancev, Drašičev, Obrežja in Tanče Gore izsledili in prijeli 18 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s šestimi državljani Sirije, štirimi državljani Maroka, po tremi državljani Turčije in Iraka, državljanom Afganistana in državljanom Egipta še niso zaključeni.

