Krkini talenti leta so ...

27.3.2019 | 17:00

Krkini talenti leta Jernej Slak, Jaka Pavlin in Matevž Šuštaršič. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - V novomeški tovarni zdravil Krka so danes pripravili že trinajsto srečanje Krkinih sponzorirancev, srečanje predstavnikov vseh športnih in kulturnih društev, ki jih Krka podpira kot pokrovitelj in jih večina tudi nosi Krkino ime. Kot je zdaj že v navadi so ob tej priložnosti razglasili tudi talente leta, ki jih izberejo med mladimi športniki in glasbeniki, ki največ obetajo ne le na svojem področju, ampak tudi kot vsestransko nadarjene in dejavne osebnosti.

Osrednja tema letošnjega srečanja je bila dejavnost društev in posameznikov na spletu, tako pri predstavljanju delovanja in uspehov na spletnih straneh kot tudi na družabnih omrežjih, ki so danes pomemben dejavnik v utrjevanju ugleda tako posameznih društev kot tudi podjetja Krka, ki ta društva podpira.

Med sedemnajstimi predlaganimi nadarjenimi športniki in glasbeniki so izbrali tri talente leta - odbojkarja Jako Pavlina, atleta Matevža Šuštaršiča in glasbenika, rogista, Jerneja Slaka, priznanja pa so podelili tudi ostalim štirinajstim kandidatom za to laskavo priznanje. To so: Ema Baša, Kegljaško društvo Novo mesto, Tim Brodnik, Gimnastično društvo Novo mest, Benjamin Burger, Kulturno društvo Pihalni orkester Krka, Zala Jakše, Ženski odbojkarski klub Novo mesto, Kim Kastelic, Namiznoteniški klub Krka Novo mesto, Brina Kren, Kulturno društvo Pihalni orkester Krka, Luka Medved, Košarkarski klub Krka, Aljaž Omrzel, Kolesarski klub Adria Mobil, Marko Retelj, Teniški klub Krka Otočec, Erin Novak, Ženski rokometni klub Krka, Lovro Štubljar, Nogometni klub Krka, Aleksandra Vovk, Namiznoteniški klub Krka Novo mesto, Iris Zoran, Kegljaško društvo Krka Novo mesto in Domen Žur, Nogometni klub Krka.

Predstavitev talentov leta

JAKA PAVLIN iz Moškega odbojkarskega kluba Krka

Jaka je kot član Moškega odbojkarskega kluba Krka napredoval skozi vse mlajše selekcije in se približuje članski ekipi, ki nastopa v prvi državni odbojkarski ligi. S svojim delom in talentom je pridobil status reprezentanta Slovenije v kadetskih vrstah in za njim je že nastop v 1. krogu kvalifikacij za Evropsko prvenstvo. Aprila ga čakajo priprave v Mariboru, mednarodni pripravljalni turnir v Italiji in drugi kvalifikacijski turnir za kadetsko Evropsko prvenstvo v Romuniji. Jaka je izjemno samoiniciativen tudi na področjih, ki so povezana z organizacijo tekem in turnirjev, zato je nepogrešljiv član kluba na igrišču in ob njem. Uspešno je opravil tudi izpit za odbojkarskega sodnika in kot linijski sodnik že sodi na tekmah 1. državne članske odbojkarske lige.

JERNEJ SLAK iz Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto

Jernej je učenec 7. razreda roga v Glasbeni šoli Marjana Kozine Novo mesto. Svojo orkestralno pot je začel v mladinskem pihalnem orkestru, v katerem je še vedno aktiven član, pred dobrim letom pa je začel igrati v novomeškem simfoničnem orkestru. Vrsto let sodeluje tudi pri orffovi komorni skupini in mladinskem pevskem zboru, kjer s svojo hudomušno naravo ustvarja različne vloge v predstavah za novomeške šolske in predšolske otroke. Tudi letos bo nosilec ene od glavnih pevskih vlog v predstavi Mary Poppins. Jernej s svojim instrumentom nastopa na številnih dogodkih in koncertih v novomeški glasbeni šoli in zunaj nje, kot nadarjen glasbenik pa se redno udeležuje tekmovanj hornistov in solfeggia. Njegovo zbirko priznanj tako krasi kar 8 nagrad iz mednarodnega tekmovanja Laureat in absolutna prva nagrada. Pri ustvarjanju ga vseskozi spremljajo dobra volja, otroška radoživost ter pripravljenost za predano delo, kar se kaže v njegovih dosežkih.

MATEVŽ ŠUŠTARŠIČ iz Atletskega kluba Krka

Matevž je v minulem letu nastopil na Evropskem prvenstvu v atletiki za mlajše mladince v teku na 200 m, kjer se je uvrstil v polfinale in skupno zasedel 21. mesto. Že v letu 2017 pa je bil uspešen tudi na Olimpijskem festivalu mladih, kjer se je v teku na 100 m uvrstil v polfinale in zasedel skupno 16. mesto. Je uspešen dijak Srednje elektro šolo Novo mesto in šolo redno zastopa tako na posamičnih kot ekipnih atletskih tekmovanjih – tudi s pomočjo njegove zmage na 100 m so vnovič osvojili naslov državnih prvakov. Matevž je izjemno pozitivna oseba, ima spoštljiv odnos do trenerjev, sotekmovalcev in vseh, ki mu pomagajo na njegovi športni poti. Njegov dolgoročni cilj je doseganje vrhunskih rezultatov v atletiki z nastopi na največjih svetovnih tekmovanjih, v letu 2019 pa si je zastavil cilj, da se uvrsti na Evropsko atletsko prvenstvo starejših mladincev in mladink v teku na 100 oziroma 200 metrov.

I. Vidmar

