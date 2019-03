Goričar umaknil pritožbo

Krajane Dvora je skrbelo predvsem to, da bo ribogojnica začela uporabljati zgornjo cesto. (Foto: B. B.)

Dvor - Če se je še pred nekaj meseci zdelo, da je začetek urejanja informacijskega središča na območju nekdanje železolivarne na Dvoru, le še vprašanje časa, se je projekt pred kratkim znašel pod velikim vprašajem.

Na odločbo o gradbenem dovoljenju se je namreč pritožil lastnik dvorske ribogojnice Miro Goričar. Težava je bila v tem, da je načrt predvideval zaprtje dosedanje dovozne poti do Goričarjeve ribogojnice, saj bi ta potekala dobesedno po dvorišču bodočega informacijskega središča, v katerem namerava ministrstvo za kulturo v sodelovanju z zavodom za varstvo narave predstaviti porečje reke Krke in dvorsko tehniško dediščino.

Ker so z ministrstva za kulturo, ki vodi investicijo, začela prihajati zelo resna opozorila, da bo 2 milijona evrov vreden projekt padel v vodo, če administrativnih ovir v kratkem ne bodo odpravili, je žužemberški župan Jože Papež pred dnevi na sestanek poklical predstavnike ministrstva in podjetnika Goričarja. Kot nam je povedal župan, se je sestanek končal z dogovorom, da bo Goričar umaknil pritožbo na gradbeno dovoljenje, predstavniki ministrstva pa so podali zagotovila, da bo podjetje tudi v prihodnje lahko uporabljalo sedanjo dovozno pot, a le ob določenih urah dneva in z omejitvijo teže tovornih vozil.

Dogovor z olajšanjem sprejemajo predvsem krajani Dvora, ki živijo nad staro ribogojnico, saj je bilo precej strahov, da bo podjetje po zaprtju spodnjega dovoza začelo uporabljati ozko in za tovorni promet povsem neprimerno cesto nad ribogojnico. »Ta opcija ne pride v poštev,« zagotavlja župan, ki nam je še povedal, da bo ministrstvo takoj pristopilo k objavi razpisa za izbiro izvajalca, tako da bodo temeljni kamen bodočega informacijskega središča, če ne bo novih zapletov, položili že julija, ob občinskem prazniku.

Prizadevanja za ureditev nekdanjega železarskega kompleksa na Dvoru so že stara, priložnost za financiranje projekta pa se je ponudila z razpisom LAS, kjer je bil pogoj za sofinanciranje, da v obnovljenem kompleksu predstavijo območje Nature 2000 s poudarkom na reki Krki in v povezavi s Krakovskim gozdom. Projekt vodi ministrstvo za kulturo, ki bo obnovilo poslopje nekdanje modelirnice, t. i. Lončarijo, in nekdanjo strojnico (Trajberk). V prenovljenem kompleksu bo inovativna in sodobna predstavitev reke Krke s pritoki, hkrati pa bodo objekti služili tudi kot informacijski center in večnamenski prostor za predstavitev naravovarstvenih vsebin ter kulturne dediščine. V prenovljeni Lončariji bodo uredili osrednji prostor za informacijski center, Trajberk pa je zamišljen kot podporni prostor z recepcijo in predavalnico.

