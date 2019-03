Z avtom obstal na njivi

28.3.2019 | 07:00

Minulo noč malo po polnoči je pri letališču v Prečni, občina Straža, voznik z osebnim vozilom obstal na njivi. Gasilci PGD Dolenja Straža so vozilo z vitlom izvlekli. V dogodku ni bil nihče poškodovan.

Zagorele saje

Sinoči ob 19.30 so v vasi Hojče, občina Ribnica, v dimniku stanovanjske hiše zagorele saje. Gasilci iz PGD Sveti Gregor in Sodražica so požar pogasili in dimnik očistili.

Zemlja na cesti

Včeraj dopoldne je v naselju Veniše, občina Krško, nekdo onesnažil cestišče z zemljino. Posredoval je dežurni pri podjetju Kostak Krško, ki je cestišče v dolžini približno dvesto metrov očistil.

Motena bo oskrba z vodo

Komunala Sevnica obvešča uporabnike pitne vode na vodovodu Sevnica, območje Zajčja gora, Pot na Zajčjo goro, Ledina, Krulejeva ulica, Bohorska ulica in zgornji del Ribnikov, da bo danes, predvidoma med 8. in 12. uro, motena oskrba s pitno vodo zaradi rednih vzdrževalnih del na omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 12:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRTAČA-IND. CONA 2000.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAJČJI VRH, TP OREHEK, TP VELIKI OREHEK;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP VERDUN pri STOPIČAH.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. SUHADOL.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJSKA GORA na izvodu GORENJSKA GORA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Slapšak izvod hala Jeler Jetrno Selo med 8. in 14. uro in na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Pekel Hočevar, Pekel Šturbej, Podgorje Orehovec, Podgorje Stopar, Podgorje, Podgorje Pipan, Podgorje Golob in Mrzla Planina med 8. in 14. uro.

