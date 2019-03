Hudoklinu potrdili svetniški mandat, a razprava za zaprtimi vrati

28.3.2019 | 09:00

Franc Hudoklin (prvi na desni) od včeraj le sedi v občinskem svetu, čeprav bi nekateri radi videli drugače.

Šentjernej - Prva točka sinočnje maratonske občinske seje, šele druge v tem mandatu - trajala je kar šest ur in se zavlekla do polnoči - je bila potrditev mandata člana občinskega sveta Francu Hudoklinu (SLS). A čeprav bi kdo mislil, da bo šlo za čisto formalnost - spomnimo, na ustanovni seji občinskega sveta le njemu ni potrdil svetniškega mandata in je ta pravico dobil na Upravnem sodišču RS - se je zakompliciralo že tu.

Župan Radko Luzar, na levi občinski pravnik Rajko Grimšič.

Že gradivo ni bilo javna, tako pa se je zgodilo tudi z razpravo. »Zaščita podatkov je prva, zato točko zapiram za javnost,« je dejal župan Radko Luzar.

Občinski pravnik Rajko Grimšič je na kratko pojasnil, da gre v zadevi za problem varovanja osebnih podatkov drugih oseb, ki so neposredno povezane s tem primerom, torej ne za Hudoklina. »Zaprosili smo za mnenje DPO - pooblaščeno osebo za varstvo podatkov in prejeli takšno mnenje, ki ga upoštevamo,« je dejal Grimšič in dodal, da ne gre za podatke v sodbi, saj je to stvar sodišča, ampak za druga mnenja ljudi, ki jih seveda ne sme omenjati, jih pa občina ni zaprosila za soglasje, če to dovolijo. Zadaj stoji pač Zakon o varovanju osebnih podatkov. Župan je dejal, da je moral v enem primeru že plačati 900 evrov kazni pooblaščencu.

Tako o razpravi, ki je bila menda kar burna, ne moremo povedati nič. Sedma sila se je v dvorano lahko vrnila šele pri glasovanju - mandat Hudoklinu je potrdilo 6 občinskih svetnikov, štirje so bili proti. V občinskem svetu je sicer 18 svetnikov, a nekaj jih je manjkalo, 18. romskega svetnika pa sploh še nimajo.

Franc Hudoklin se je kolegom zahvalil za zaupanje in dejal, da so mu končno dali pravico, ki so mu jo namenili volivci na volitvah, pa so mu jo odvzeli in jo je moral pridobiti preko sodišča. »Kdor bi moral skrbeti za zakonitost, je odpovedal že na prvi seji občinskega sveta 18. decembra lani, in vidim, da bo takih sklepov še nešteto. Kot svetnik bom spremljal, da bo vse potekalo v skladu s slovensko zakonodajo, s statutom občine in poslovnikom občinskega sveta, predvsem pa bom delal za dobrobit občanov,« je po glasovanju povedal Hudoklin.

Andrej Mikec, eden ob občinskih svetnikov, ki je prispeval pritožbo za ne potrditev Hudoklina kot člana občinskega sveta, je menil, da gre za politično natolcevanje. Hudoklinu je dejal: »Dvajset let si bil župan in upam, da boš spoznal, kaj je politična higiena«.

Alojz Hosta (prvi na levi) je v OS nadomestil Radka Luzarja.

Hudoklin je poudaril,da papirji jasno govorijo, kako in kaj in da mu je dalo prav tako Upravno sodišče RS kot protikorupcijska komisija. »Me pa žalosti, da bodo stroške podpisnikov, ki so bili proti moji volji, plačali iz občinskega proračuna. Županu predlagam, naj razmisli, da jih plačajo podpisniki pritožbe.« O zaprtju seje za javnost v tej točki meni, da za to prav gotovo ni bilo utemeljenih razlogov, sicer pa več o njegovem komentarju glede njegovega nadaljnjega delovanja v občinskem svetu v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Svetniki so na sinočnji seji med drugim potrdili tudi mandat nadomestnemu članu občinskega sveta Alojzu Hosti, ki je v svet prišel zaradi nezdružitve županske in svetniške funkcije, torej zato, kjer je bil kot župan za nov mandat izvoljen Radko Luzar in sicer na listi Skupaj za prihodnost.

Besedilo in foto: L. Markelj

