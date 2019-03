Proračun pod streho; vrtec niso podražili

28.3.2019 | 10:10

Topliški svetniki so včeraj tudi v drugem branju potrdili dvoletni proračun.

Dolenjske Toplice - Občini Dolenjske Toplice ne bo treba podaljšati obdobje začasnega financiranja, saj so občinski svetniki na včerajšnji seji potrdili dvoletni proračun, ki za letos predvideva 5,2 milijona evrov prihodkov in okoli 7 milijonov evrov odhodkov, naslednje leto pa na prihodkovni in odhodkovni strani načrtujejo približno 4,7 milijona evrov.

Predlog proračuna je bil pred tem tudi v javni obravnavi. V tem času so po besedah župana Franca Vovka od občanov prejeli tri predloge, ki pa niso bistveno vplivali na spremembo proračuna. »Nekaj sprememb predloga smo predlagali tudi v občinski upravi. Osrednja naložba v naslednjih dveh letih bo dokončanje Suhokranjskega vodovoda in vse kar se je v preteklosti sočasno gradilo. V teh dveh letih načrtujemo, da bomo prišli tudi do končne rešitve glede umestitve vrtca vrtca, torej do ustrezne dokumentacije. Nagibamo se, da bi ga umestili v nekdanjo tovarno Bor, ker gre za velik objekt, pa bi lahko tja preselili tudi topliške gasilce, ki iščejo novo lokacijo,« je po seji povedal župan in dodal, da v naslednjih letih predvidevajo tudi kar nekaj investicij na cestah, tako državnih kot lokalnih.

Cene vrtca ostajajo nespremenjene

Svetniki so odločali tudi o predlagani podražitvi cene programov vrtca Gumbek. Kot je uvodoma dejal župan, je to posledica dviga plač zaposlenih v javnem sektorju. »Vsaka podražitev je neprijetna za občane, a potrebno je dodati, da starši v povprečju plačujejo 33 odstotkov cene, ostalo pa pokrije občina,« je še dodal.

Predlog podražitve vrtca je obravnaval tudi odbor za družbene dejavnosti. Predsednica odbora Mojca Šenica (SD) je povedala, da so se odločili, da ga zavrnejo. Po njenih besedah bi s tem dodatno obremenili mlade družine. Izpostavila je še, da njihove cene programov vrtca izstopajo od povprečja. Predlagala je, da občina poišče rezerve, da cene ostanejo takšne, kot so.

S predlogom odbora se je strinjal tudi Jure Filipović (SDS) in dodal, da bo njihova svetniška skupina glasovala proti podražitvi vrtca. Župan je po razpravi predlagal umik predlaganega sklepa o podražitvi vrtca, kar pomeni, da cene ostajajo nespremenjene.

Besedilo in fotografije: R. N.

