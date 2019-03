V naselju vozil 111 km/h in pod vplivom alkohola

28.3.2019 | 13:10

Policisti Policijske postaje Črnomelj so včeraj opravljali kontrolo prometa in izvajali meritve hitrosti. V Dragatušu, kjer je hitrost omejena na 50 km/h so vozniku osebnega avtomobila Audi SQ5 izmerili hitrost 111 km/h. Kršitelja so ustavili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,42 miligramov alkohola (0,87 g/kg).

Voznika, ki je z neodgovorno vožnjo ogrožal sebe in druge udeležence so izločili iz prometa. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da se voznik, ki prekorači dovoljeno hitrost v naselju za več kot 50 km/h, kaznuje z globo 1200 evrov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 18 kazenskih točk, kar pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Pijan in še brez veljavnega vozniškega dovoljenja

Trebanjski policisti so v včerajšnjih popoldanskih urah med kontrolo prometa ustavili 26-letnega voznika osebnega avtomobila Volkswagen polo. Med postopkom so ugotovili, da kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj ima zaradi hujših kršitev ukrep prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Vozil je poškodovan avtomobil, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,65 miligramov alkohola (3,4 g/kg). Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Verižno trčenje treh vozil

Trebanjski policisti so bili včeraj nekaj po 7. uri obveščeni o prometni nesreči med Trebnjem in Ponikvami. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 39-letni voznik avtomobila, ki je zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v avtomobil, ki ga je pred njim vozila 32-letna voznica. V avtomobil 39-letnika pa je po trčenju prav tako zaradi neprimerne varnostne razdalje trčila druga 32-letna voznica, ki je peljala za njim. Vsi trije udeleženci so se v prometni nesreči lažje poškodovali. Policisti bodo zaradi kršitev cestno prometnih predpisov povzročiteljema izdali plačilni nalog.

Ukradel golfa

Ponoči je v Griču pri Dobličah nekdo z dvorišča stanovanjske hiše odpeljal osebni avtomobil Volkswagen golf, letnik 2000, rdeče barve, registrskih številk NMA5-072. Oškodovanec je kontaktne ključe pustil v predalu vozila.

Vlomil v vozilo

V Gornjem Lenartu je danes ponoči neznanec vlomil v parkirano kombinirano vozilo in odnesel rezilko za beton. Škode je za okoli 1000 evrov.

Skrival se je na podvozju lokomotive

Policisti PMP Dobova so na vstopu v Slovenijo med kontrolo tovornega vlaka na podvozju lokomotive našli skritega državljana Alžirije, ki se je skušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli Alžirca

Črnomaljski policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v bližini Preloke izsledili in prijeli dva državljana Alžirije, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Policijski postopki s tujcema še potekajo.

