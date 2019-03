Neodgovorni vozniki na cesti, med vikendom kar 378 kršitev

28.3.2019 | 16:15

Foto: Arhiv DL

Novo mesto - Policisti Policijske uprave Novo mesto so minulo soboto in nedeljo na Dolenjskem, v Posavju in Beli krajini izvajali kontrolo prometa in ugotovili kar 378 kršitev cestno prometnih predpisov voznikov motornih vozil.

Ob preverjanju psihofizičnega stanja so odredili preizkus alkoholiziranosti 480 voznikom. 33 voznikov je vozilo pod vplivom alkohola, največja izmerjena koncentracija je bila 2,3 grama alkohola na kilogram krvi.

Med izvajanjem meritev hitrosti so ugotovili 150 prekoračitev dovoljene hitrosti, večino od teh v naseljih, kjer so posledice lahko najbolj ogrožajoče za druge udeležence v prometu.

Ustavili so še deset voznikov, za katere so med postopkom ugotovili, da nimajo veljavnega vozniškega dovoljenja. V teh primerih gre največkrat za voznike, ki se jim zaradi hujših kršitev s sodno odločitvijo izvršuje začasna prepoved vožnje motornih vozil ali prenehanje veljavnega vozniškega dovoljenja. Vsem so vozila zasegli in o kršitvah seznanili sodišče.

V Brežicah pa so pridržali voznico, ki je v naselju vozila 86 km/h, v litru izdihanega zraka pa je imela 0,68 miligramov alkohola (1,41 g/kg).

V zadnjih šestih letih je, kot so sporočili iz PU Novo mesto, na njihovem območju v 67 prometnih nesrečah umrlo 73 ljudi. Med preiskavami nesreč so ugotovili, da je bila neprilagojena hitrost vzrok za več kot polovico teh nesreč, več kot tretjina voznikov, ki so povzročili smrtne prometne nesreče, pa je bila pod vplivom alkohola.

"Varnostne razmere nam narekujejo poostreno delo in izločanje iz prometa in dosledno ukrepanje zoper tiste voznike, ki s svojim ravnanjem najbolj ogrožajo druge udeležence v prometu," poudarjajo na novomeški upravim, zato vse udeležence v cestnem prometu pozivajo k odgovornemu ravnanju.

"Če bomo skupaj dosegli, da na cesti ne bo pijanih voznikov, da bodo vozniki upoštevali omejitve hitrosti, ki niso same sebi namen, da se bodo vozniki in potniki med vožnjo pripeli z varnostnim pasom zaradi svoje varnosti in ne zaradi policistov in upoštevali ostale cestnoprometne predpise, smo prepričani, da na naših cestah ne bo hudih prometnih nesreč in smrtnih žrtev. To pa je tudi eden naših ključnih ciljev," so se dodali.

M. Ž.