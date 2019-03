Vežice jim jemljemo in ne jemljemo

28.3.2019 | 14:40

Janez Kukec (levo) je dosedanji-novi sevniški podžupan. (Foto: M. L.)

Z včerajšnje seje (Foto: M. L:)

Sevnica - Janez Kukec je podžupan občine Sevnica, potem ga je župan Srečko Ocvirk na to mesto imenoval sinoči na seji občinskega sveta. Kukec je bil podžupan tudi v prejšnjem mandatu.

Svetniki so med drugim sprejeli pravilnik o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam in mladim vlagateljem za gradnjo stanovanjskih hiš ter odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti. Kot je menila Brigita Karlovšek, so za poslovilne vežice marsikje prispevali denar krajani, ki so te objekte tudi gradili, odlok pa jim zdaj to odvzema. Župan Srečko Ocvirk se je strinjal z njeno ugotovitvijo glede gradnje teh objektov. Toda tudi po prenosu v upravljanje Komunale, bodo vežice na pokopališčih ostale za krajevno uporabo. Pretekla vlaganja pa bodo ovrednotili. Kot je dejal, v več krajih želijo krajevne skupnosti upravljanje pokopališča prenesti na nekega upravljavca.

Tudi tokrat je svetnike spodbudila točka dnevnega reda, posebej namenjena vprašanjem in pobudam. Tako je, npr., Franc Pipan predlagal še enega zdravnika za Krmelj.

Stanka Žičkar je predlagala, da bi omogočili v Sevnici uporabo študentskih bonov. Vinko Knez je opozoril na ograjo slabo preglednost ceste Sevnica-Radeče pri Lisičjih jamah. Če bodo prisluhnili predlogu Tomaža Lisca, bodo mogoče hitrejšo cestno povezavo Sevnice z Mirnsko dolino. Predlagal je namreč, naj občina objavi javni poziv za izdelavo idejnih zasnov za izboljšanje ceste Sevnica-Trebnje.

M. L.

