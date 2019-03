Muzikal Tu smo doma navdušil tisoč glavo publiko

28.3.2019 | 17:25

Muzikal je delo učencev in učiteljev osnovne šole Stična. (Foto: G. Stopar)

Stična - Športna dvorana Osnovne šole Stična je sinoči pokala po šivih. Več kot tisoč obiskovalcev si je ogledalo avtorsko predstavo, zgodbo o zgodovinskem spominu, hvaležnosti in mladostnem navdušenju, dobrodelni muzikal »Tu smo doma«.

Na stiški šoli že vrsto let pripravljajo dobrodelne prireditve, s katerimi zbirajo denar za šolski sklad. Včasih je bil to novoletni bazar, v prejšnjih dveh šolskih letih so organizirali dobrodelni koncert s številnimi znanimi glasbenimi gosti, v letošnjem šolskem letu pa so si zastavili drzen, a skrbno načrtovan cilj – avtorski muzikal, so sporočili iz ivanške občinske uprave.

Spisali so scenarij in v pripovedi prijateljev, ki iščejo zaklad, odkrivajo lepote in bogastvo bližnje okolice. »Šli so do stiškega samostana in do ptička v samostanskem grbu, pa do rimskega miljnika in do našega rojaka Josipa Jurčiča na Muljavo. Srečali so Krjavlja in se veselili prijateljstva in povezovanja med tremi ivanškimi vzgojno – izobraževalnimi ustanovami – vrtcem, osnovno in srednjo šolo. Slednjič so skupaj odkrili zaklad, ki se ga ne da kupiti – pravo prijateljstvo in dogodivščine, ki nam jih ponuja odkrivanje naravnih in kulturnih lepot naše občine,« so v sporočilu za javnost povzeli predstavo.

Zgodbo Dragice Šteh so odigrali Ula Batis, Karolina in Kristina Genorio, Ruben Mulh, Tara Moretti, Ela Perpar in Matija Miklavčič, izrazni ples je zaplesala Lea Bernetič Rijavec, nastopili so tudi plesalci, ki vadijo pod mentorstvom Marije Majzelj Oven. V orkestru, ki se je zbral prav za to priložnost, so zaigrali nekdanji in sedanji učenci ter glasbeni gostje, sodeloval pa je tudi preko stočlanski pevski zbor, sestavljen iz otroškega in mladinskega pevskega zbora OŠ Stična ter mladinska pevska zbora PŠ Višnja Gora in PŠ Zagradec. Združenemu zboru in orkestru je dirigirala Bojana Mulh, avtor glasbe in glasbenih aranžmajev celotnega muzikala pa je Roman Sarjaš.

M. Ž., Foto: Gašper Stopar

