Padalec padel z višine 10 metrov; gorela trava in saje

28.3.2019 | 18:45

Ilustrativna slika (Foto: D. Šetina, arhiv DL)

Nekaj pred tretjo popoldne je v Želimljah na območju občine Škofljica padalec, ki je bil pripet na motorno vozilo, padel z višine desetih metrov in se poškodoval. Posredovali so gasilci PGD Želimlje. Zavarovali so kraj dogodka, poškodovanega padalca pa imobilizirali in mu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP Ljubljana. Poškodovanega padalca so prepeljali v UKC Ljubljana.

Ob 14.31 je gorel travnik na relaciji Drnovo – Kerinov Grm na območju občine Krško. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so pogasili okoli 25 kvadratnih metrov travnate površine. Pomoč gasilcev PGD Veliki Podlog ni bila potrebna.

Ob 8.36 so v Ulici Moša Pijade na območju Črnomlja reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj potrebovali pomoč pri vstopu v stanovanje v katerem je bila onemogla oseba. Ob prihodu gasilcev PGD Črnomelj njihova pomoč več ni bila potrebna.

Ob 19.30 so v vasi Hojče na območju ribniške občine v dimniku stanovanjske hiše zagorele saje. Gasilci iz PGD Sveti Gregor in Sodražica so požar pogasili in dimnik očistili.

J. A.