Slaba tekma, poraz ... za pozabit

28.3.2019 | 23:00

Dalibor Đapa je s košem v zadnjem napadu Krke prednost gostov zmanjšal na 23 točk. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Košarkarjem Krke je po na napetem obračunu z Olimpijo in izbojevanem obstanku v prvi jadranski ligi precej padel borbeni duh, kar je bilo za pričakovati, saj jih naslednji višek sezone čaka šele v končnici prvenstva, povsem drugače pa je s tokratnimi tekmeci, košarkarji Sixt Primorske, ki jih prihodnji teden čaka eden od vrhuncev sezone in so oziroma bi morali biti ta trenutek na vrhuncu forme.

Vse to se je nocoj videlo tudi na igrišču, kjer je Krka na začetku sicer povedla z 2:0 in s 4:2, potem pa so Primorci hitro z delnim izidom 10:0 prevzeli vse niti igre v svoje roke in doseženo prednost vzdrževali vse do sredine tretje četrtine, ko je postalo jasno, da Krka ta večer ne more zmagati, in tako so gostje prednost do konca tekme le še višali vse do 25 točk (85:60), kolikor so vodili malo manj kot minuto pred koncem tekme, potem pa je v zadnjem napadu Krke Đapa izpod koša znižal na 62:85.

Za Novomeščane je to tekma, ki jo bodo vsi, tako igralci kot gledalci, najbrž hitro pozabili, žal pa je ne bo tako hitro pozabil novomeški organizator igre Domen Bratož, ki si je sredi četrte minute igre poškodoval koleno in so ga odpeljali v bolnišnico.

Trener Krke Simon Petrov je po tekmi povedal, da je mislil, da bodo danes odigrali boljšo tekmo: "A izgleda, da nam zaradi vseh poškodb in bolezni to ni uspelo. Prepričan sem, da se bomo v naslednjih dneh, tednih dvignili in prikazali boljšo igro."

V šestem krogu se bodo košarkarji Krke 5. aprila v Ljubljani pomerili s Petrolom Olimpijo.

Krka : Sixt Primorska 62:85 (22:29, 38:46, 47:62)

Krka: Bratož 2, Škedelj 8, Marinelli 6, Đapa 10 (2:3), Lapornik 5 (2:3), Balažič 9 (2:2), Stipaničev 4, Fifolt 4 (2:2), Jančar Jarc 2, Jošilo 12 (1:2).

Sixt Primorska: Šiško 2 (2:3), Hodžić 8 (2:2), Čakarun 7 (3:4), Harris 10 (2:3), Jagodić Kuridža 13 (2:2), Ferme 15 (2:2), Kosi 6 (2:2), Glas 3, Marinković 12 (2:4), Vončina 3 (3:3), Henry 6 2:2).

Prosti meti: Krka 9:12, Sixt Primorska 22:27.

Met za tri točke: Krka 7:27 (Škedelj 2, Marinelli 2, Lapornik, Balažič, Jošilo), Sixt Primorska 11:27 (Jagodić Kuridža 3, Ferme 3, Hodžić 2, Harris 2, Glas).

Osebne napake: Krka 29, Sixt Primorska 22.

I. Vidmar

