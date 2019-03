Odprtje Yaskawine tovarne robotov 8. aprila

29.3.2019 | 08:00

Ilustrativna fotografija (Vir: yaskawa.co.jp, arhiv DL)

Kočevje - Japonska korporacija Yaskawa, ki velja za največjega proizvajalca industrijskih robotov na svetu, bo kočevsko tovarno, ki so jo začeli graditi novembra predlani in ki poskusno obratuje od novembra lani, uradno odprla 8. aprila. Takrat bo tudi uradno začela proizvodnjo šestosnih industrijskih robotov za trge Evrope, Bližnjega vzhoda, Afrike in Rusije, poroča STA. Odprtja se bo, kot so sporočili iz Yaskave, udeležil tudi predsednik vlade Marjan Šarec.

Kočevje je sicer Yaskawa izbrala kot prvi kraj v Evropi za proizvodnjo industrijskih robotov in s tem tudi za prvo Yaskawino tovrstno tovarno zunaj Azije.

Yaskawini vodilni so ob polaganju temeljnega kamna povedali, da bodo poleg tovarne, ki bo izdelovala industrijske robote, odprli še center za raziskave in razvoj. S tem bodo okrepili in nadgradili sodelovanje z domačimi fakultetami in inštituti, sicer pa Yaskawa sodeluje s Fakulteto za strojništvo, Fakulteto za elektrotehniko in z Inštitutom Jožef Stefan, navaja STA.

Nova tovarna meri 120 krat 92 metrov, ima nekaj manj kot 10.000 kvadratnih metrov uporabne površine. Do leta 2023 naj bi zaposlovala približno 200 ljudi, letno pa bo izdelala 6000 robotov.

Prvi mož Yaskawa Europe Manfred Stern je maja lani s slovenskim gospodarskim ministrstvom in kočevsko občino podpisal pismo o nameri postavitve obratov za proizvodnjo elektromotorjev in elektronskih komponent. V njem naj bi zaposlili do 250 ljudi, v Kočevje pa naj bi Yaskawa tako skupaj prinesla do 500 zaposlitev.

M. Ž.