Zagoreli peleti v kurilnici Inkosa

29.3.2019 | 07:00

Sinoči ob 19.30 uri so v naselju Krmelj, občina Sevnica, v kurilnici upravne stavbe podjetja Inkos zagoreli peleti v zalogovniku. Posredovali so gasilci PGD Krmelj, ki so ogenj hitro pogasili in s tem preprečili večjo škodo. Obveščene so bile pristojne službe.

V gozdu gorel avto

Davi ob 1.46 je pri naselju Lokve, občina Črnomelj, v gozdu gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Črnomelj so požar na vozilu pogasili. Na kraju dogodka so bili tudi policisti.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. GRADIŠČE PRI DOL. TOP;

- od 8.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRŠKA GORA;

- od 8.00 do 10.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLŽ.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOMAŽJA VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLGA NJIVA na izvodu POTOK;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEJENICE na izvodu PROTI ČATEŽU.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 11.30 do 13.00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP BELČJI VRH, BREZNIK PRI DRAGATUŠU, DRAGATUŠ 2, IVANIČ, KNEŽINA, MALI NERAJC, OBRH PRI DRAGATUŠU, STARA LIPA 2, SUHOR IGM (KAMN.), VEL. NERAJC, ZAPUDJE, KZ DRAGATUŠ, ŠIPEK, GORENJI SUHOR PRI VINICI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 15.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSKORŠNICA 1992.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes, zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah, prekinjena oziroma motena dobava električne energije na nadzorništvu Brežice na območju TP Cirnik-nizkonapetostni izvoda Bukovina in Elkaleks predvidoma med 8.30 in 12. uro; na nadzorništvu Krško okolica na območju TP Ravne Zdole-nizkonapetostni izvod proti Zdolam predvidoma med 9. in 13. uro; na nadzorništvu Krško mesto pa na območju TP Hrastje, Jelša Veliki Podlog, Jelše vas, Kerinov Grm, To Gaj predvidoma med 8. in 14. uro.

M. K.