Na pošto prvi izračuni dohodnine za lani

29.3.2019 | 08:45

Foto: Arhiv DL

Ljubljana - Finančna uprava RS (Furs) danes zavezancem po pošti na dom pošilja prvi paket informativnih izračunov dohodnine za leto 2018. Takoj v začetku prihodnjega tedna jih lahko v svojih poštnih nabiralnikih pričakuje približno milijon zavezancev, izračuni za preostale bodo sledili čez dva meseca, poroča STA.

Na Fursu običajno dohodnino najprej izračunajo za tiste, ki ne uveljavljajo olajšave za vzdrževane družinske člane ter nimajo dohodkov od opravljanja dejavnosti ali katastrskega dohodka.

Informativne izračune že nekaj let pošiljajo z navadno pošto, za vročene pa veljajo 15. dan od datuma odpreme. Drugi paket izračunov za preostalega približno pol milijona zavezancev bodo predvidoma poslali na pošto 31. maja.

Izračuna ne bodo prejeli zavezanci, za katere finančna uprava od izplačevalcev dohodkov ni prejela podatkov o odmeri dohodnine. Tisti zavezanci, ki do 15. junija izračuna ne bodo prejeli, bodo morali napoved vložiti sami, in sicer najpozneje do konca julija, navaja STA.

M. Ž.