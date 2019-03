Izsilila motorista; iz skladišča ukradel kritino, a so ga kmalu dobili

Policisti PP Dolenjske Toplice so bili včeraj nekaj pred 12. uro obveščeni o prometni nesreči na Roški cesti v Dolenjskih Toplicah. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročila voznica avtomobila, ki je v križišču odvzela prednost motoristu. V nesreči se je motorist lažje poškodoval, povzročiteljici pa so policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Novomeški policisti so bili dopoldne obveščeni o vlomu in tatvini z ograjenega skladiščnega prostora na Otočcu, kjer je storilec prerezal žično ograjo in ukradel 500 m2 strešne kritine. Opravili so ogled in zbrali obvestila. Med preiskavo so v okolici Otočca pri 21-letnemu osumljencu našli in zasegli ukradeno strešno kritino. Predmete so vrnili oškodovancu, osumljenca pa bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Izmaknil računalnik

Med 7. in 10. uro je v Mokronogu nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev, skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil prenosni računalnik.

Odnesel nakit

Na Belokranjski cesti v Črnomlju je med 19. in 22. uro, ko so bili stanovalci odsotni, neznanec vlomil v stanovanjsko hišo in vzel zlat nakit. Škode je za okoli 3.000 evrov.

Vlomil v skladišče

Na Zadružni cesti v Črnomlju je minulo noč nekdo vlomil v skladiščne prostore prodajalne. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Pijan razgrajal in grozil družini

Nekaj po 18. uri so novomeški policisti prijeli klic na pomoč iz okolice Novega mesta, kjer naj bi pijan kršitelj razgrajal, grozil družinskim članom in razbijal inventar. 47-letni nasilnež se tudi po prihodu policistov ni umiril in ni upošteval njihovih ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog.

Prijeli še enega tihotapca migrantov

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje davi pri Vinici izsledili in prijeli devet tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo in dva "sprovajalca", državljana Pakistana, ki sta tujce z osebnim avtomobilom nameravala prepeljati v notranjost države.

"Sprovajalcema" so odvzeli prostost in zasegli avtomobil italijanskih registrskih oznak. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z devetimi državljani Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo, pa še niso zaključeni.

Sedem so jih predali Hrvatom

Policisti so na območju Preloke, Miličev, Marindola in Zilj izsledili in prijeli sedem državljanov Alžirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

