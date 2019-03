Ringarajčki potujemo v kraljestvo živali

29.3.2019 | 10:05

Novo mesto - Leto hitro napravi krog in otroci Zasebnega družinskega vrtca Ringa raja smo se v ponedeljek, 25. marca 2019, s svojimi družinami znova zbrali na OŠ Grm. Letošnja prireditev je potekala pod geslom Potujemo v kraljestvo živali, na njej pa smo z recitiranjem, petjem, plesom in igranjem na glasbila znova pokazali svoje glasbeno znanje, hkrati pa izkazali svoje prijateljstvo in spoštovanje do živali.

Najmlajši Črički so pogumno odpeli pesmici o bibi, sredinska skupina Siničke so razigrano recitirali in peli o pesmi o različnih živalih, najstarejši Slavčki pa so navdušili z odličnim zborovskim nastopom pod vodstvom vzgojiteljice Tanje Rauch Krušič ter čudovitim plesom ob klasiki. Vse skupine pa so odplesale tudi s Primožem Kobetom, s katerim vsak torek pridno gibamo in plešemo.

Prav posebno presenečenje za obiskovalce pa je bilo, ko sta se nam ob odru pridružila dva očka: maestro Matevž Novak, dirigent Pihalnega orkestra Krka, ter Marko Turk - Tučo, kitarist skupine Dan D. Vsi smo postali en zbor ter z nekaj pesmimi, ki jih poznajo vse generacije, ogreli srca prav vsakega izmed nas. Naj nas ljubezen do glasbe povezuje še naprej, vam, dragi bralci, pa želimo lepo in razigrano pomlad.

Strokovne delavke ZDV Ringa raja

