Visoki obisk z veleposlaništva Indije

29.3.2019 | 10:10

Novo mesto - V torek, 26. marca, so OŠ Center Novo mesto obiskali najvišji predstavniki indijskega veleposlaništva iz Ljubljane: Param Jit Mann, indijski veleposlanik v naši državi, Ravi Kumar Jain, gospodarski predstavnik na indijskem veleposlaništvu, in Žaneta Statevska, direktorica marketinga na indijskem veleposlaništvu. Spremljala jih je Vanesa Dželadini, predstavnica MO Novo mesto.

V šolski knjižnici smo jim s kratkim kulturnim programom izrekli dobrodošlico: najmlajši so zapeli šolsko himno, folkloristi pa so z glasbo, petjem, deklamacijo in plesom prikazali našo tradicijo. Ravnateljica je predstavila OŠ Center, ki v tem letu praznuje 90. obletnico, in slovenski šolski sistem. Predstavniki indijske delegacije so bili zelo zadovoljni in veseli pozornosti. Za šolsko knjižnico so nam podarili knjige v angleščini in slovenščini ter poudarili, da se bodo z veseljem vrnili k nam in podrobneje predstavili svojo domovino.

Nekaj o Indiji že vemo, kar so dokazali učenci 9. razreda. Ambasador jih je pazljivo poslušal in dopolnil njihovo znanje. Poudaril je, da je zelo težko govoriti na splošno o tej veliki državi in da mnogi stereotipi ne veljajo, na primer krave so svete živali le za približno 40% prebivalcev, vegetarijanci so manjši del prebivalstva, vsi Indijci niso dobri v računalništvu, praznujejo zelo raznolike praznike – odvisno od vere, ki ji pripadajo ... Za vse Indijce pa velja, da pitje alkohola ni družbeno sprejemljivo, da za krajše razdalje (do 500 km) uporabljajo avtomobile, avtobuse ali motorje, za daljše razdalje pa vlake – vsak dan je na vlakih za dve Sloveniji in pol potnikov ...

Zelo smo počaščeni, da so se predstavniki Indije ob obisku MO Novo mesto ustavili tudi pri nas. Zagotovo jih bomo še kdaj povabili!

Lucija Juvančič, Luna Gorenc, 8. a, Fotografije: Luka Jarc, 6. c, Črt Kirn, 8. a

Galerija