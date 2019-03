Zavod Metlika ima zdaj direktorico

29.3.2019 | 15:10

Dr. Marjetka Pezdirc, direktorica Zavoda Metlika

Metlika - Lani ustanovljeni Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika ima od sinoči tudi direktorico. Metliški občinski svetniki so namreč na svoji 5. redni seji na to funkcijo imenovali dosedanjo vršilko dolžnosti direktorice in edino zaposleno v tem zavodu dr. Matejo Pezdirc, doktorico etno-političnih študij, magistro mednarodne varnosti in terorizma ter diplomirano anglistko in novinarko.

Občina je zavod ustanovila junija lani, delovati pa je začel avgusta, ko je bil vpisan v poslovni register. Z njim želi spodbuditi dejavnosti na področjih, ki so navedena v nazivu zavoda ter poskrbeti, da bodo vodene bolj usklajeno in učinkovito. Tako naj bi zavod prispeval k razvoju in promociji trajnostnega turizma v občini in destinaciji Bela krajina, k celostnemu razvoju kulturno-umetniškega področja, razvoju rekreativnih aktivnosti in športne infrastrukture v občini ter k oživitvi in razvoju mladinskega delovanja v občini.

Na seji so sodelovali tudi člani nadzornega odbora, na fotografiji spredaj govori njegov predsednik

Kot je ob poročanju o delu zavoda svetnikom dejala Pezdirčeva, je zavod v teh nekaj mesecih sodeloval s TIC Metlika, RIC Bela krajina, z društvi in ter zastopal občino v združenju zgodovinskih mest. Sodeloval je pri organizaciji številnih prireditev, pri prijavah na razpise in pri pripravi brošure ob 150-letnici Gasilskega društva Metlika.

Kot še poudarja v poročilu, je bilo delovanje zavoda primarno usmerjeno predvsem v krepitev turističnega potenciala in prepoznavnosti Metlike z okolico. Zavod pri delu sodeluje z zaposlenimi na Turistično-informacijskem centru Metlika, saj je za leto 2019 predviden prenos ene od zaposlitev s TD Vigred – TIC Metlika na Zavod Metlika.

Občinski svetniki so sinoči obravnavali še letna poročila drugi javnih zavodov, ki delujejo na območju občine: osnovnih šol Metlika in Podzemelj, vrtca, zdravstvenega doma, knjižnice, muzeja in lekarne.

Nekaj polemike so razvili tudi v zvezi s poročilom o notranji reviziji Občine Metlika in OŠ Metlika za leto 2018, pa tudi ob obravnavi zaključnega računa proračuna občine za lani, so se spotaknili ob neprimerno prakso, da ga predhodno ni obravnaval nadzorni odbor. Zaradi te nerodnosti je župan tokrat sklical skupno sejo občinskega sveta in nadzornega odbora, nadzorniki pa bodo gradivo obravnavali pozneje.

Besedilo in fotografije: B. D. G.

