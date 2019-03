Za cvičkarijo so dali že dovolj

29.3.2019 | 12:00

Trebanjski svetniki so potrdili sklep o nadaljnjem začasnem financiranju občine.

Direktor občinske uprave Janez Pirc in župan Alojzij Kastelic

Svetniki so med drugim tudi potrdili mandat Branku Veseliču, ki je v občinskem svetu zamenjal Vido Šušterčič (SMC), ki ji je mandat potekel zaradi nezdružljivosti funkcije. Zaposlena je namreč v občinski upravi.

Trebnje - Ker občina Trebnje še vedno nima sprejetega proračuna za letošnje leto, so svetniki na zadnji seji potrdili sklep o nadaljevanju začasnega financiranja. Kot je pred sejo za Dolenjski list povedal župan Alojzij Kastelic, sicer predvideva, da bodo do sredine maja proračun uspeli spraviti pod streho.

»V naslednjem tednu bodo tudi obrazložitve posameznih postavk, številke pa so že zložene. Čez štirinajst dni predvidevamo, da bodo svetniki predlog odloka obravnavali na seji,« je povedal župan. Če se bodo z njim strinjali, bo šel predlog nato v javno obravnavo, v tem času ga bodo pod drobnogled vzeli tudi pristojni odbori in na koncu bo o njem znova razpravljal občinski svet.

»Vsi župani imamo težave, da v proračun uvrstimo vse želje občanov. Mi imamo dvoletni proračun, zato smo to lažje opravili. Zavedam se, da ko ga bodo videli, vsi ne bodo zadovoljni. Prednost moramo dati kohezijskim projektom, od katerih zunaj dobivamo denar,« je še dodal Kastelic.

Dodatnih 7.000 evrov?



Svetniki so na seji odločali tudi o predlogu, da občina nameni dodatna sredstva pri organizaciji 47. Tedna cvička. Spomnimo, da je občinski svet na decembrski seji sprejel sklep, da občina, če bo prireditev v Trebnjem, prispeva 25.000 evrov. A organizatorji, Zveza društev vinogradnikov Dolenjske (ZDVD), je zaprosila za dodatnih 7.000 evrov za izvedbo dogodka v Ljubljani.

Kot je povedal predsednik ZDVD Miran Jurak, so sledili predlogom, da bi aktivnosti, povezane s Tednom Cvička in občino Trebnje, predstavili širše. Zato bi 18. maja, nekaj dni pred Tednom cvička, na Pogačarjevem trgu pripravili dogodek pod naslovom Dolenjska, cviček in občina Trebnje se predstavijo. Predstavili bi se dolenjski vinarji, proizvajalci suhomesnatih izdelkov, turistične kmetije in TIC Trebnje. Vključena bo promocija turističnih destinacij trebanjske občine. »Računamo, da bi bilo 12 ali 13 stojnic na tistem prostoru,« je še dodal Jurak.

V razpravi se je prva oglasila Tanja Cesar (DROT), ki je vesela, da so na ZDVD zadevo zastavili širše, vendar je dejala, da je njihovo občina namenila že dovolj denarja za pripravo osrednje dolenjske vinogradniške prireditve. »Mi smo tukaj, ker so nam ljudje zaupali, da bomo z občinskim denarjem ravnali racionalno. Najbolj pametno je, da ta predlog ne podpremo,« je menila. Zanimalo jo je tudi, kakšni bi bili pozitivni učinki dogodka v Ljubljani za njihovo občino?

Blaž Ovnik (SLS) je najprej pohvalil dobro organizacijo prireditve v preteklih letih, ko je potekala v Trebnjem, zato verjame, da bo tudi letos tako. A kot je povedal, je bil že na prvi prošnji predvideno, da bo prireditev deloma potekala tudi v Ljubljani. »Kaj se s tem novim predlogom spreminja,« se je spraševal.

Župan je dejal, da je to izjemna priložnost za promocijo občine. »Vsaka taka prireditev ima precej učinkov na živahnost mesta, na gospodarski utrip in drugo.«

Nada Pepelnak (Županova lista) je bila presenečena nad takšnim odzivom nekaterih svetnikov, saj so po njenih besedah vinogradniki sledili predlogom, ki so jih nekateri podali na decembrski seji. Mateja Povhe (DROT) je odgovorila, da so se takrat pogovarjali o možnostih razširitve programa, vendar v takrat predstavljenih finančnih okvirjih. Dodala je še, da se ji zdi takšen predlog dodeljevanja občinskih sredstev neprimeren in diskriminatoren do ostalih društev v občini, ki se morajo prijaviti na različne razpise. »Prav je, da za vse veljajo enaki pogoji,« je zatrdila. Podobnega mnenja je bil tudi Nino Zajc (SD), ki se je spraševal, kakšen zgled bi s tem, če bi to podprli, dali ostalim društvom.

Predlog so na koncu svetniki zavrnili, šest jih je glasovalo za, osem pa proti.

Besedilo in fotografije: R. N.

