Po prvem nizu se jim je ustavilo

29.3.2019 | 13:05

Novomeški odbojkarji so včeraj končali letošnjo sezono državnega prvenstva, s katero so lahko zadovoljni, saj so se po nekaj sušnih letih, znova uvrstili v izločilne boje.

Novo mesto - Odbojkarji Novomeške Krke so se včeraj z dobro popotnico, saj so na prvi četrtfinalni tekmi doma zmagali s 3:2, podali na povratni obračun s Salonitom iz Kanala. Žal so včeraj morali priznati premoč Primorcem, ki so bili boljši z rezultatom 3:1 in se tako uvrstili v polfinale državnega prvenstva, kjer jih čaka serijski državni in pokalni prvak, ekipa ACH Volley.

Novomeščani so tekmo začeli odločno, da tudi v drugo presenetijo Salonit. Vse do končnice prvega niza sta bili ekipi povsem izenačeni, v odločilnih trenutkih pa so več zbranosti pokazali krkaši. Nezaustavljiv je bil korektor David Kumer, ki je izkoristil drugo zaključno žogo za vodstvo 1:0.

A v nadaljevanju tekme so Kanalci še bolj strnili svoje vrste. Hitro so povedli z 12:4 in čeprav je trener Krke Tomislav Mišin z menjavami skušal spreobrniti potek srečanja, se to ni zgodilo. Krka je zmogla vsega 12 točk. Tudi v tretjem nizu so bili Primorci občutno boljši nasprotnik, kar so potrdili tudi v četrtem nizu.

Salonit Anhovo – Krka 3:1 (-23, 12, 18, 20)

Salonit Anhovo: Živanović 11, Česnik 4, Nanut, Karnel 1, Basaneže 8, Kavčič, Čabarkapa 9, Peterlin 16, Kovačič, Tomić, Vrtovec 17, Šarić (L). Trener: Igor Šimunčić.

Krka: Hafner 2, Erpič 3, Vrhovšek 1, Kosmina 12, Koncilja 4, Pucelj, Kumer 18, Lindič, Ogulin, Turk 10, Dimič, Ožbalt (L), Kafol (L). Trener: Tomislav Mišin.

R. N., foto: spletna stran MOK Krka