Kar dva milijona evrov za investicije

29.3.2019 | 17:50

Šmarješki občinski svet je zasedal na 3. redni seji.

Šmarješke Toplice - Te dni so šmarješki svetniki v prvem branju sprejeli proračun za leto 2019. Ta predvideva 3 milijone 561 tisoč evrov prihodkov in 4 milijone 779 tisoč evrov odhodkov.

Občina ostaja še naprej na začasnem financiranju.

Predlog proračuna, ki je sedaj v 15-dnevni javni razpravi, ko so mogoči pripombe in amandmaji, je na seji obrazložila finančnica na občini Damjana Stopar. Kot pravi župan Marjan Hribar, pa bo v prihodnjih dneh, 8. in 9. aprila, predlog proračuna s sodelavci predstavljal tudi po občini in sicer na zborih krajanov v Šmarjeti, Beli Cerkvi, Orešju in Zburah.

Marjan Hribar

Marjan Hribar pove, da bodo rekordnih dva milijona evrov namenili za investicije. Med večjimi naložbami omeni izgradnjo in obnovo kanalizacije v Žalovičah, kar bo stalo 650 tisoč evrov, pri čemer bodo obenem uredili tudi vodovodov, optiko, javno razsvetljavo in cesto, pa projekt celovite obnove ceste z izgradnjo pločnikov v Spodnji Družinski vasi in Kronovem. »Ker gre za državno cesto, bomo seveda sodelovali z Direkcijo RS za infrastrukturo, občina pa bo poskrbela tudi za celotno prenovo komunalne infrastrukture. 1,3 milijona evrov bomo pridobili od države, preostanek do dveh milijonov evrov pa bo primaknila občina,« pove Hribar.

Za investicije na področju lokalnih cest letos namenjajo dobrih 180 tisoč evrov. Pomembna pridobitev za občane in obiskovalce oz. turiste bo tudi nova regionalna kolesarska povezava med Novim mestom preko Šmarjeških Toplic do Škocjana, pri čemer bo dva kraka pridobila tudi šmarješka občina. Naložba bo občino stala 146 tisoč evrov.

Veliko pozornosti bodo namenili spremembam občinskega prostorskega načrta, za kar imajo v proračunu namenjenih dobrih 80 tisoč evrov, »saj želimo nadaljevati razvoj občine, zagotavljati zazidljiva območja za mlade družine, pa tudi nove površine za razvoj turizma,« pove župan. Med prednostnimi nalogami je poslovna cona v Kronovem, saj je treba projekt čim prej premakniti z mrtve točke. Hribar omeni še projekt Doživljajskega turizma, ki ga načrtujejo na Koglem in v katerega sta vključena tako šmarješko kot belocerkovško vinogradniško društvu. Naložbe, vredne dobrih 130 tisoč evrov, se bodo lotili, če bodo pridobili 90 tisoč evrov nepovratnih sredstev.

Sprejeli zaključni račun za 2018

Župan poudari, da bodo nadaljevali vse začete investicije, opravljali vse zakonske obveznosti in se sploh trudili za uravnotežen razvoj vse občine.

Občinski svetniki so med drugim sprejeli tudi zaključni račun proračuna občine za lansko leto - prihodki so bili realizirani 78,2-odstotno, kar pomeni v višini skoraj 2,9 milijona evrov, odhodki pa v višini dobrih treh milijonov evrov, kar predstavlja 59,3 odstotke veljavnega proračuna za leto 2018. Občina je tekoče izvajala investicije, nadaljevala že začete projekte, uspešno pridobivala denar iz državnega in evropskega proračuna in to bo nadaljevala tudi v prihodnjem letu. Ministrstvo za finance ugotavlja skladnost in pravilnost podatkov zaključnega računa.

Besedilo in foto: L. Markelj