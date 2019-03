Velika nagrada petič, Marko Kump drugič?

29.3.2019 | 13:40

Trener Branko Filip in Marko Kump sta odločena: "Gremo na zmago!" (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Zanima nas samo zmaga, pravijo v novomeškem kolesarskem klubu Adria Mobil pred zanje enim od vrhuncev letošnje sezone - mednarodno kolesarsko dirko za veliko nagrado Adrie Mobil, ki jo bodo v Novem mestu pripravili v nedeljo, 7. aprila, prav na dan novomeškega občinskega praznika.

Dirko, ki so jo novomeški kolesarski delavci pripravili prvič pred štirimi leti, ko je podjetje Adria Mobil praznovalo petdesetletnico delovanja, tako letos pripravljajo že petič. Prvi zmagovalec Velike nagrade Adrie Mobil je bil domačin Marko Kump, leta 2015 in 2018 je zmagal Italijan Filippo Fortin, predlani pa njegov rojak Antonino Parrinello.

Ne glede na to, da dirka ne sodi v tako visoko kategorijo kot na primer dirka Po Sloveniji, ki jo bo novomeški kolesarski klub letos pripravil od 19. do 23. junija, pa tudi konkurenca na Veliki nagradi Adrie Mobil ni zanemarljiva, o čemer priča tudi podatek, da je bil Marko Kump edini slovenski kolesar, ki se je na tej dirki do sedaj uvrstil med prve tri.

Dirka bo tudi letos doživela nekaj sprememb, je na današnji novinarski konferenci povedal direktor kolesarskega kluba Adria Mobil Bogdan Fink. Po enem letu se cilj vrača na Glavni trg, a bo tokrat šprint glavnine, če bo do njega prišlo, potekal nekoliko drugače. Ne le da na trgu ni več istih tonalitnih kock, pač na Kandijski most kolesarji ne bodo zavili pri Winischerju s Kandijske ceste, ampak bodo nanj zapeljali naravnost s Trdinove, saj je montažno krožišče pred križiščem preveč nevarno. Temu bodo morali kandidati za zmago, med katere seveda sodi tudi Marko Kump, nekoliko prilagoditi taktiko. Če je na starih kockah Marko vedel, da se mora držati bolj desno, kjer so vozili avtomobili in je bilo cestišče bolj zglajeno in s tem hitrejše, tega trika letos ne bo mogel uporabiti, a bo stari lisjak že našel kaj, s čimer bo ukanil konkurenco.

Štart dirke bo ob 12.30 pred podjetjem Adria Mobil, od koder bo trasa kolesarje peljala skozi Češčo vas, Stražo in Dolenjske Toplice v Semič ter prek Štrekljevca in Vahte nazaj v Novo mesto, temu pa bosta sledila dva zdaj že klasična podgorjanska kroga in cilj na Glavnem trgu približno ob 16. uri. Dirka je dolga 184 km, nastopilo pa bo okoli 130 kolesarjev iz Slovenije, Italije, Kolumbije, Avstrije in Hrvaške, kot je že v navadi, pa bodo najboljši trije prejeli kristalne situle.

S tekmovalnega vidika je dirko predstavil glavni trener Branko Filip, ki pravi, da so izidi dirk v Istri, Turčiji in Grčiji razlog za optimizem, Marko Kump je v dobri formi, žal pa na dirki ne bo mogel nastopiti drugi šprinter Dušan Rajović, ki je pravkar prebolel gripo, medtem ko se novomeški adut za gorske preizkušnje Radoslav Rogina pripravlja predvsem za dirko Po Sloveniji in ta čas še ni v formi. "Naš cilj je obdržati glavnino skupaj, tako da bo prišlo do zaključnega šprinta," je taktiko svojega moštva pojasnil Filip.

Marko Kump je ob spominu na zmago pred štirimi leti dejal, da so spomini lepi, a da bo letos vse drugače: "Trasa dirke bo težja, a dirko težko naredijo kolesarji. Naš cilj je zmaga. Vsi bodo dirkali proti nam, a tudi na to smo pripravljeni. Smo med najmočnejšimi ekipami na dirki, pokriti bomo morali več različnih scenarijev. Tudi zaključek dirke je drugačen, kot je bil v preteklosti. Kolumbijci še nikoli niso peljali počasi v klanec in tudi tokrat bodo skušali razbiti glavnino. Na dirki je kar nekaj dobrih šprinterjev. Bomo videli."

Trener mladih kolesarjev v Adrii Mobil Srečko Glivar je predstavil bogato dogajanje na štartu in cilju, kjer bo med tremi prihodi karavane na Glavni trg tam potekalo tekmovanje otrok od vrtca do petega razreda in tekmovanje klubskih tekmovalcev iz kategorij dečkov, postavljen bo spretnostni poligon in še marsikaj zanimivega bo.

Predsednica kolesarskega kluba Adria Mobil Mojca Novak je povedala, da v klubu ostajajo zvesti svojim dosedanjim usmeritvam, kjer na prvo mesto dajejo vzgojo mladih kolesarjev, na drugo delovanje profesionalnega članskega moštva in na tretje organizacijo prireditev, pred kratkim pa so tem trem priključili še eno: "Lani smo v tem času govorili o ciljih in željah, danes je pokrit velodrom realnost in ta predstavlja še eno našo usmeritev oziroma na njem že delujemo. Kar počnemo, počnemo dobro in prizadevamo si biti najboljši, seveda v okviru svojih zmožnosti. Želimo zmagati."

I. Vidmar

