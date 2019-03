V Ivančni Gorici našli ročno bombo

29.3.2019 | 18:15

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 10.37 so na Jurčičevi ulici v občini Ivančna Gorica našli neeksplodirano ročno bombo. Nevarno najdbo iz obdobja 2. svetovne vojne so na kraju uničili pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS Ljubljanske regije. Gasilci PGD Ivančna Gorica so pirotehnikom nudili pomoč z materialnimi sredstvi, ki so jih potrebovali pri uničevanju ter pri zavarovanju kraja dogodka. Na kraju je bila prisotna policija.

Gorela suha trava in podrast

Danes popoldne ob 14.41 je ob ulici Prapreška pot v naselju Otočec v občini Novo mesto gorela suha trava in podrast. Požar na površini okoli pol hektarja so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec.

Zagorela suha trava

Danes ob 16.05 je v naselju Žadovinek v občini Krško gorela suha trava. Požar na površini okoli 30 arov so pogasili gasilci PGE Krško, PGD Leskovec pri Krškem in PGD Brege.

S helikopterjem k zdravniku

Danes ob 12.10 je Helikopter Slovenske vojske z posadko HNMP z zdravnikom iz Brnika poletel v ZD Kočevje po nenadno obolelo osebo ter jo prepeljal v UKC Ljubljana.

L. M.