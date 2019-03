Stara težava, ki je postala priložnost

Ana Granda Jakše in Brina Strman (Foto: Ajda Zorko)

Inovativna rjuha z zatezno vrvico se lahko prilagodi vsakemu ležišču. (Foto: arhiv podjetja)

Novo mesto - Podjetje Dream Journey, kar v slovenščini pomeni Sanjsko potovanje, ki sta ga leta 2017 ustanovili Novomeščanki Ana Granda Jakše in Brina Strman, v teh dneh v spletni trgovini Amazon začenja prodajo svoje inovativne posteljnine za ležišča nestandardnih dimenzij, predvsem rjuh za uporabo v avtodomih, počitniških prikolicah in plovilih.

Tako kot veliko podobnih podjetniških idej je tudi ta nastala iz povsem lastne potrebe. »Z družino že vrsto let potujemo s prikolicami in avtodomi. Vedno me je motilo, da so postelje v njih takih oblik in dimenzij, da nobene rjuhe ni mogoče namestiti tako, da je ne bi bilo treba naslednji dan znova nameščati,« pripoveduje direktorica podjetja Ana Granda Jakše, univerzitetna diplomirana andragoginja, ki se je pred dobrima dvema letoma odločila za vstop v svet podjetništva. Takrat je stara težava z rjuhami naenkrat postala nova podjetniška priložnost.

S prijateljico Brino Strman, ki je oblikovalka, sta začeli razmišljati, kako bi rešili zagato z rjuhami. Sprva sta nameravali rjuhe preprosto prilagoditi ležiščem, a sta hitro ugotovili, da samo Adria Mobil v svoje počitniške enote vgrajuje ležišča 45 različnih oblik in dimenzij in da tako ne bo šlo. Ko sta razmišljali, kako bi rešili problem, je Brini v oko padla likalna deska oz. prevleka, ki se jo na desko pritrdi z zatezno vrvico. Bi lahko to delovalo tudi na rjuhah?

Brina je naredila prvi prototip in rešitev se je izkazala za uporabno. A pravo delo se je takrat šele začelo. Najprej je bilo treba poiskati dobavitelja blaga in drugega materiala, ob tem sta želeli poleg rjuh ponuditi tudi avtorsko oblikovane prevleke za odeje in blazine. Pri izbiri materialov sta vztrajali, da morajo biti vsi visoko kakovostni in narejeni v EU, saj je ceneni tekstil, ki ga ponujajo na trgu, lahko zelo dvomljivega izvora. Zaradi poudarka na kakovosti in detajlih sta svoje izdelke uvrstili v srednji do višji cenovni razred, kar pomeni, da se cena rjuh začne pri 60 evrih.

Za precej zahtevno nalogo se je izkazalo tudi iskanje proizvajalca posteljnine. »Regija je imela nekoč zelo razvito tekstilno industrijo, zato sem bila prav presenečena, kako težko je bilo najti šiviljo. Teh je v resnici ostalo le malo, še manj pa je dovolj velikih delavnic, kjer lahko izdelujejo posteljnino, ki nastaja iz res velikih kosov blaga,« pripoveduje Ana Granda Jakše.

Ko sta šiviljo končno našli v Beli krajini, je bila naslednja naloga postaviti spletno stran in spletno trgovino, saj s svojimi izdelki ciljata na kupce z vsega sveta. Spletna trgovina je zaživela lansko pomlad, a se je kmalu izkazalo, da je trg karavaninga v nekaterih segmentih še vedno precej tradicionalen, zato zgolj ponujanje izdelkov po spletu ni dovolj za uspešno trženje. Tako sta začeli sodelovati tudi z nekaterimi distributerji doma in v tujini, s svojo posteljnino pa se predstavljata tudi na sejmih.

»Lani sva imeli lasten razstavni prostor na sejmu na Danskem, kjer sva navezali nekaj koristnih stikov, zadnje čase pa se raje poveževa s katerim od razstavljavcev počitniških enot in s svojo posteljnino opremiva njegove avtodome. Tako imamo vsi nekaj od tega – razstavljavci imajo zaradi naše posteljnine privlačnejši produkt, mi pa lahko svoje izdelke na ta način predstavimo kupcem,« pravi direktorica.

Glavni cilj za letos ostajata krepitev blagovne znamke in prodiranje na nove trge. »Vse zahteva svoj čas, a tu hitro trčimo na oviro, s katero se sooča veliko žensk v podjetništvu. Ženske v resnici največkrat skrbimo za dve firmi – za svoje podjetje in še za družino. Lani sva se tako že dogovorili za sestanek z enim od švedskih podjetij, a sva v zadnjem hipu ugotovili, da sejem, na katerem bi se morali dobiti, poteka ravno v času, ko bosta najina otroka začela hoditi v prvi razred,« v smehu pripoveduje Ana.

Boris Blaić