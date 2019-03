Kraljica žganj viljamovka, za njo pa tropinovec

30.3.2019 | 08:30

Skupina prisotnih dobitnikov najvišjih ocen za svoje sokove, žganja in likerje s sedanjim in dvema prejšnjima predsednikoma Sadjarskega društva Bela krajina

Rim pri Adlešičih - Na tukajšnji domačiji Raztresen so že 17. po vrsti pripravili ocenjevanje sokov, likerjev in žganj. Ocenjevanje je potekalo v torek, priznanja pa sta sinoči na krajši prireditvi, ki so jo popestrili Klobukarji iz Semiča, sodelujočim podelila domačin Boris Raztresen in predsednik Sadjarskega društva Bela krajina Bojan Jakša. Ocenjevanje je društvo pripravilo v sodelovanju z društvom Rim-lan, Krajinskim parkom Kolpa in Čebelarsko zvezo Bele krajine. Vsi prisotni na koncu lahko poskušali in primerjali ocenjene sokove in žganja.

Boris Raztresen (levo) in Bojan Jakša

Kot je povedal Jani Gačnik, član ocenjevalne komisije, je letos na ocenjevanje prispelo 23 sadnih sokov (lani 14,) in sicer 15 z območja Bele krajine, šest z območja KP Goričko ter po eden iz Kočevske in Hrvaške.

Jani Gačnik (desno) v pogovoru s sadjarji o napakah in dobrih lastnostih njihovih izdelkov

Štiričlanska komisija je po 20 točkovnem sistemu ocenila 12 bistrih in tri motne jabolčne sokove, tri grozdne, dva mešana (jabolčni z aronijo in jabolčni z višnjo), dva nektarja (breskve, marelice) ter po en sok aronije in kutine.

Ocenjevali so barvo, bistrost in vonj (vsako od 0 do 4 točke) ter okus (0 do 8 točk). Devet sokov je doseglo 18 do 20 točk in s tem zlato priznanje, osem sokov 16,50 do 17,99 točke in srebrno ter šest sokov 15,00 do 16,49 točke in s tem bronasto priznanje.

Komisija je poročala, da so bili vsi sokovi tokrat brez napak in kvalitetno narejeni.

Na ocenjevanju domačih sadnih žganj in likerjev so ocenili 26 žganj (lani 14), od tega 19 iz Bele krajine, tri iz KP Goričko ter po dva z Dolenjske in Notranjske. Med žganji je bilo osem sadjevcev, pet slivovih žganj, po tri hruševa in tropinova, dve češnjevi ter po eno marelično, drenovo, izabelino, žganje iz hruške in skorša in gin.

Letos je v oceno prispelo skoraj dvakrat več žganj kot lansko leto.

Komisija je ocenila še 18 likerjev (lani 17): deset iz Bele krajine, pet iz KP Goričko ter po enega z Dolenjske, osrednje Slovenije in Hrvaške. Med njimi je bilo šest različnih zeliščnih likerjev, po dva medena, višnjeva in kutinova ter po eden bučni, orehov, aronijev, višnjev, bezgov in iz smrekovih vršičkov.

Komisija je ocenjevala barvo in bistrost (za vsako od 0 do 1 točke), vonj (0 do 8 točk) in okus (0 do 10 točk). Zlato priznanje (18 do 20 točk) je prejelo po osem žganj in likerjev, srebrno 12 žganj in osem likerjev ter bronasto šest žganj in dva likerja.

In še najbolje ocenjeni izdelki

Med sokovi: Jure Žagar (Podklanec) za sok iz šmarnice (19, 50 točke), Štefan Gjergek (Kovačevci, Goričko) za marelični nektar in sok iz višenj in jabolk (19,38 oz. 19,13) ter Kmetija Žagar (Damelj) za bistri grozdni sok (19,00).

Med žganji je najvišje število točk (19,75) prejela viljamovka Gregorja Škedlja, 19,00 tropinovec Marije in Antona Jankoviča ter 18,88 točke sadjevec Štefana Štefanca.

Najboljša likerja (19,25 točke) sta bila letos bučni liker Sadjarstva Ficko in liker iz smrekovih vršičkov Alojza Toplaka, oceni 19,00 pa sta prejela še orehov liker Gregorja Škedlja in medeni liker Čebelarstva Milinkovič s Sel pri Otovcu.

Besedilo in fotografije: B. Dušič Gornik

Galerija