Z Lovrom Ravbarjem ob polni luni

30.3.2019 | 10:00

Nekoč gostja in zdaj že stalna članica Full Moon Collective Kaja Caf in Igor Leonardi. (Foto: I. Vidmar)

Lovro Ravbar z ritem sekcijo Full Moon Collective (Foto: I. Vidmar)

Krško - Marčevski gostje krškega jazzovskega kluba Studio 44 so bili člani zasedbe krškega saksofonista Lovra Ravbarja Full Moon Collective, ki, kot namiguje že njihovo ime, igrajo ob polni luni ali pa vsaj tam nekje v dneh okoli tega nebesnega pojava, ki menda precej čudno vpliva na obnašanje nekaterih ljudi.

Bilo je na začetku jeseni, tistega romantičnega septembra pred skoraj tremi leti, ko se je na pobudo krškega saksofonista Lovra Ravbarja zbrala skupina glasbenikov, ki se je odločila igrati ob polni luni in si je nadela ime Full Moon Collective. Poleg Lovra so bili to še basist Tadej Krampl, tolkalec Lazaro Hierezuello, s katerim Lovro sodeluje tudi v svoji skupini Get on Board, bobnar Enos Kugler in kitarist Igor Leonardi s svojo električno midi kitaro, neke vrste kitarskim sintetizatorjem.

Po nekaj inštrumentalnih koncertih jazza, funka in soula, s katerimi so ob polni luni vsak mesec navdušili publiko v ljubljanskem klubu Soho, zbirnem mestu glasbene in kulturne integracije, so v svoj krog povabili še gostji, ki to danes več nista, pevki Ano Vipotnik in Kajo Caf, in pod marsikatero polno luno muzicirali še kje drugje, na primer na ljubljanskem gradu, kakšno polno luno pa so tudi izpustili ali pa, kot prizna Lovro Ravbar, imeli nastop kakšen dan prej ali pa pozneje.

Tako je bilo tudi v petek v Studiu 44 v Krškem, kjer se je Lovro s svojim polnolunskim kolektivom predstavil, ko je luna že za enodnevni odtenek shujšala, a kljub temu je dobro ogrel občinstvo, ki se je že precej dobro navadilo na redne mesečne koncerte v nekdanji Mercatorjevi samopostrežni trgovini, ki so ji domačini rekli tudi Podmornica, danes ima tam čez dan prostore večgeneracijski center Posavje, zvečer pa Big band Krško.

11. aprila se bo v Studiu 44 s svojim nizozemskim kvartetom Quartzite 4tet predstavil v Roterdamu živeči šentjernejski bobnar Elvis Homan, ki je bil z omenjeno skupino leta 2016 finalist jazzovske nagrade erasmus in leto kasneje s skupino Marco Apicella Trio dobitnik nagrade leiden jazz award 2017. Nastop bo del turneje, ki jo bo Homan s svojim kvartetom začel 3. aprila v Trstu, nadaljeval v bližnjem Tržiču (Monfalconu) in Ferli, po krškem koncertu pa bo obiskal še Reko.

I. Vidmar

