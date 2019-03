Vzdrževati kar 120 kilometrov cest

30.3.2019 | 12:00

Za večino občin je vzdrževanje lokalnih cest nikoli dokončana zgodba. Na sliki prenovljena cesta v Dolnji Stari vasi, ki so jo v škocjanski občini namenu predali lani.

Škocjan - Občina mora zakonsko vzdrževati občinske ceste preko gospodarske javne službe. V škocjanski občini jih imajo kar 120 kilometrov.

Do sedaj so zimsko in letno vzdrževanje izvajali pogodbeno oziroma prek sporazuma po postopku javnega naročanja, kar pa ni več skladno z zakonodajo. Zato so svetniki na zadnji občinski seji v prvem in drugem branju sprejeli dva potrebna odloka - odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe in odlok o podelitvi koncesije za vzdrževanje občinskih cest in drugih prometnih površin na območju občine. Ti službi mora občina po zakonodaji zdaj zaupati gospodarski javni službi.

Dosedanji pogodbi potečeta

Jože Kapler

Obe dosedanji pogodbi za vzdrževanje cest se letos iztekata: tako za letno vzdrževanje, ki ga opravlja novomeško podjetje CGP še do maja, kot za zimsko zimsko vzdrževanje, ki ga bo do konca zimske sezone opravljalo Gradbeništvo Lenart s.p. iz Tomažje vasi.

Kot pove župan Jože Kapler, bo šla občina nato v razpis za podelitev koncesije, izbrana koncesionarja pa bosta pogodbo podpisala za pet let. To se zdi županu razumno obdobje.

Kapler poudari, da ima škocjanska občina, čeprav majhna, res ogromno lokalnih cest za vzdrževanje, to pa zahteva veliko truda in denarja, a se vsa leta trudijo, da je marsikaj postorjenega, saj se zaveda, da urejene in varne ceste ljudem veliko pomenijo. Za letno vzdrževanje so lani namenili okrog 150 tisoč evrov, letos bo znesek še višji, okrog 250 tisočakov, tako da bodo lahko preplastili marsikateri dotrajan odsek. Zimska služba bo letos predvidoma stala okrog sto tisoč evrov, ker je bila zima mila in tako bo za vzdrževanje cest kaj ostalo tudi od tu. K sreči se ni ponovila zima iz leta 2012 oz. 2013, ko je občino morala za zimsko službo odšteti kar 250 tisoč evrov.

Besedilo in foto: L. Markelj