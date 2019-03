Trebanjci na tesno Dobovo

30.3.2019 | 11:00

Veselje rokometašev Trima (Foto: I. V./arhiv DL)

Trebnje - Rokometaši trebanjskega Trima so sinoči v drugem krogu drugega dela tekmovanja v prvi slovenski rokometni ligi doma s 34:33 premagali Dobovo in se tako še utrdili na vrhu lestvice skupine za razvrstitev od 7. do 12. mesta.

Pri Trebanjcih so zadetke dosegli: Tobias 2, Seferović 5, Dobovičnik 7, Matic Kotar 5, Miha Kotar 2, Udovič 3, Grandovec 4 in Cirar 6; za Dobovo pa: Markušić 6, Kovacs 3, Zavodnik 4, Šunjara 2, Kunst 1, Sintič 6, Hotko 2 in Novak 9.

Izjave po tekmi

Tevž Grandovec, igralec Trima iz Trebnjega, je po tekmi povedal: "Po turbulentnem tednu je za nami težka tekma, v kateri smo bili bolj slabi v obrambi. Spet se nam je obrestovalo, da smo se do konca borili in zadeli v zadnji sekundi. Zmagi se ne gleda v zobe. Dosegli smo zmago, katero smo tudi pričakovali. Zahvaljujem se navijačem za izjemno podporo.«

Matevž Kunst, igralec Dobove: "Tekmo smo izgubili po nesreči. Trebanjci so bili boljši nasprotnik. Definitivno računamo na obstanek, če bomo tako igrali še naprej pa se nadejamo še kakšne zmage."

Drevi sta na sporedu še tekmi v Ivančni Gorici med Svišem in Krko in v Kopru med Koprom in Rikom Ribnico.

I. V.