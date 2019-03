Dva poškodovana v Bukošku

30.3.2019 | 19:45

Novo mesto, Brežice - Ob 10.06 sta v naselju Bukošek, občina Brežice, trčili osebni vozili. V nesreči sta se dve osebi poškodovali. Gasilci PGE Krško so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, nudili pomoč policiji in vlečni službi ter posuli razlite motorne tekočine. Reševalci NMP Brežice so poškodovani osebi oskrbeli na kraju in prepeljali v SB Brežice.

Ob 9.36 se je na gradbišču v Podjetniški ulici v Trebnjem zgodila delovna nesreča. Posredovali so reševalci Nujne medicinske pomoči ZD Trebnje, ki so poškodovanemu na kraju nudili pomoč in ga prepeljali v Splošno Novo mesto. O dogodku je bila obveščena policija in inšpektor za delo.

Ob 15.11 je v Tanči Gori, občina Črnomelj, gorelo osebno vozilo. Požar so pogasili gasilci PGD Črnomelj in Tanča Gora. Vozilo je bilo v požaru uničeno.