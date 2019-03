Rokometašice po dveh podaljških v finalu pokala

30.3.2019 | 19:45

V jutrišnjem finalu se bodo za naslov pokalnih prvakinj pomerile rokometašice Krke in Krima Mercatorja. (Foto: I. V./arhiv DL)

Novo mesto - Rokometašice novomeške Krke se bodo v jutrišnjem finalu pokala Slovenije v rokometu v Celju pomerile z ljubljanskim Krimom Mercatorjem. V polfinalu so Novomeščanke šele po dveh podaljških s 30:29 ugnale Ž. U. R. D. Koper. Še v zadnji minuti rednega dela tekme so vodile s 24:22, nato pa sta podaljšek izsilili Metka Škabar in Nikita Privšek. Ko v prvem podaljšku ni prišlo do odločitve, pa je ob koncu drugega odločilni gol dosegla Nika Petkovič.

Drugi polfinalni obračun med Ljubljančankami in Velenjčankami ni bil tako izenačen - Ljubljančanke so zmagale s 46:20.

I. V.