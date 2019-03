Prvi posredovalci na delu

31.3.2019 | 08:25

Včeraj malo po 19. uri so v Gorenjih Laknicah, občina Mokronog-Trebelno, prvi posredovalci AED Mokronog pomagali pri reševanju poškodovane osebe. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so poškodovanega na kraju oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Gorelo v naravi

Ob 18.59 je v bližini ceste Črnomelj – Vranoviči, občina Črnomelj, gorelo v naravi. Gasilci PGD Črnomelj so pogasili okoli 800 kvadratnih metrov suhe trave in podrasti.

Ni gorela hiša

Ob 19.15 naj bi v Zalogu, občina Straža, gorel stanovanjski objekt. Gasilci PGD Vavta vas, Dolenja Straža in GRC Novo mesto so na kraju ugotovili, da gori večji kup odpadkov v bližini objekta. Požar so pogasili.

Pomoč pri sestopu

Ob 22.19 so v Koprivnici, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom pomagali občanu pri sestopu s kmetijskega stroja. Občan se pri delu s strojem ni poškodoval.

Brez elektrike

Ob 22.00 je na relaciji Škrljevo, Šentrupert, Rakovnik v občini Šentrupert, zaradi okvare na daljnovodu, prišlo do prekinitve oskrbe z električno energijo pri odjemalcih. Dežurni delavci Elektra Celje so napako odpravili.

B. B.