V končnico s prvega mesta

31.3.2019 | 08:35

Neven Karković je za Krko proti Mariboru dosegel dve zmagi. (Foto: B. B., arhiv DL)

Novo mesto - Dvoboj zadnjega kroga rednega dela prve državne namiznoteniške lige se je v Drgančevju razpletel po pričakovanjih. Krka je ugnala Maribor s 5:1 in potrdila prvo mesto na lestvici. V polfinalu se bodo Novomeščani pomerili s Kemo, drugi par pa bosta Inter Diskont in Maribor.

Ker so si Novomeščani že pred zadnjim krogom zagotovili prvo mesto, Mariborčani pa višje od tretjega niso več mogli, je bil derbi v namiznoteniškem centru Drgančevje, obračun lanskoletnih finalistov končnice ni imel tiste draži kot običajno. Predvsem to velja za goste, za katere je edino zmago zabeležil Matic Slodej, ki je presenetil Lorencia Lupulesca, ki je za krkaše vseeno prinesel eno zmago. Po dvakrat sta slavila Tilen Cvetko in Neven Krković, ki je v najdaljšem dvoboju, dobil ga je s 3:2 (10, -9, -7, 14, 12), ugnal Danila Piljaka.

B. B.