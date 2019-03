V Ivančni Gorici napeto do zadnjih sekund

31.3.2019 | 10:10

Sviš in Krka sta se razšla z neodločenim izidom.

Novo mesto - V drugem krogu končnice državnega prvenstva je ribniški Riko zmagal na gostovanju v Kopru z 30:24 (12:12), v ligi za razvrstitev od 7. do 12. mesta pa sta se Sviš in Krka razšla z neodločenim izidom 27:27 (12:11).

Drugo zmago v končnici so si Ribničani priborili v zadnji četrtini tekme. Večino tekme so vodili za gol ali dva in šele v 46. minuti je Tilen Strmljan poskrbel za prvo vodstvo Rika za tri gole (20:17). Ribničanom se je takrat dokončno odprlo in na koncu so slavili z visoko razliko šestih golov.

Blaž Nosan je bil z osmimi goli najboljši strelec Rika, šest golov je dodal še Strmljan. Pri Kopru sta po pet zadetkov dosegla Grega Krečič in Adam Bratkovič.

V naslednjem krogu bodo Ribničani 5. aprila gostili Celje Pivovarno Laško.

* Koper 2013: Haseljić, Makuc, Grzentič, Krečič 5, Matijaševič 2, Postogna, Kocijančič, Moljk 1, Smolnik 4, Sokolič 1, Guček, Zugan, Marić 3, Planinc 3 (1), Bratkovič 5 (2).

* Riko Ribnica: Bojić 1, Strmljan 6, Horvat, Vujačić 3, Žagar 1, Knavs 4 (2), Ranisavljević, Pahulje, Lešek 2, B. Nosan 8, Klarič, Pucelj 5, Tomšič, M. Nosan, Setnikar, Košmrlj.

Sviš Ivančna Gorica : Krka 27:27 (12:11)

Krko je na gostovanju pri Sviši prvič vodil novi trener Robert Cvikl. Več priložnosti je ponudil igralcem, ki v prvem delu prvenstva niso dobili toliko priložnosti, kar pa je poleg svežine v igro vneslo tudi precej napak. Izenačena tekma v dvorani OŠ Stična ni dobila zmagovalca niti končnici, v kateri bi morali biti s točko v resnici bolj zadovoljni krkaši, saj je Žan Grojdek v izdihljajih tekme zapravili sedemmetrovko za zmago Sviša.

Pri Krki sta bila najbolj strelsko razpoložena Jernej Papež, ki je vknjižil osem zadetkov, od tega sedem v drugem polčasu, enkrat manj je zadel Jaka Jakše. Za Sviš je 8 golov dosegel Matej Košir.

RK SVIŠ: Škorc (8 obramb), Vencelj (2 obrambi), Knez 3, Zafran 1, Grojzdek 2, Tekavčič 1, Hrovat 2, Stopar 6, Matej Košir 8, Pirnat, A. Kutnar, Krabonja 3, Matic Košir 1, M. Kutnar, D. Košir, S. Vidmar

MRK KRKA: Tomič 1 (4 obrambe), Brajer (3 obrambe); L. Rašo 3, Bevec 1, Didovič 1, Okleščen 1, Pršina 1, Irman, Jakše 7, Klemenčič, D. Rašo, Batagelj 2, Papež 8, Kukman, Matko, Florjančič 2

* Izidi, končnica, 2. krog:

- skupina od 1. do 6. mesta:

- petek, 29. marec:

Celje Pivovarna Laško - Maribor Branik 30:26 (17:12)

- sobota, 30. marec:

Koper 2013 - Riko Ribnica 24:30 (12:12)

Urbanscape Loka - Gorenje Velenje 13:29 (5:14)

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 2 2 0 0 62:57 42 (38)

2. Gorenje Velenje 2 2 0 0 57:35 38 (34)

3. Riko Ribnica 2 2 0 0 65:56 38 (34)

4. Maribor Branik 2 0 0 2 48:58 28 (28)

5. Koper 2013 2 0 0 2 55:62 27 (27)

6. Urbanscape Loka 2 0 0 2 45:64 22 (22)

- skupina od 7. do 12. mesta:

- sreda, 27. marec:

Dol TKI Hrastnik - Jeruzalem Ormož 24:28 (11:14)

- petek, 29. marec:

Trimo Trebnje - Dobova 34:33 (20:20)

- sobota, 30. marec:

Sviš Ivančna Gorica - Krka 27:27 (12:11)

- lestvica:

1. Trimo Trebnje 2 2 0 0 61:54 24 (20)

2. Krka 1 0 1 0 27:27 20 (19)

3. Jeruzalem Ormož 2 2 0 0 61:54 18 (14)

4. Dobova 1 0 0 1 33:34 12 (12)

5. Dol TKI Hrastnik 2 0 0 2 45:55 11 (11)

6. Sviš Ivančna Gorica 2 0 1 1 57:60 6 (5)

B. B.

Foto: MRK Krka