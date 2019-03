Praznik, ki diši po veliki noči

31.3.2019 | 13:00

Na vrhu v kombinaciji (z leve): Franc Bakšič v imenu družine Bakšič (3. mesto), ter Silvo Drmaž in Franc Vučko (oba 1. mesto) (Foto: M. L.)

Peter Luštek je izzivalno pokazal na velikonočno zgodbo, v kateri je na koncu košaro dobil Stane Bevc. (Foto: M. L.)

Jakob Zaman Jelenič, Stane Tomazin, Ladko Petretič, Matej Kuhar in Ajda-Lea Jakše(Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Društvo vinogradnikov Kostanjevica in Društvo Domače koline Kostanjevica na Krki sta včeraj organizirala tradicionalni Praznik vina, kruha in »suhega sadja«.

S prireditvijo predstavijo vino in suhomesnate izdelke ter k temu dodajo tudi kruh. Društvo vinogradnikov je po besedah njegovega predsednika Staneta Tomazina pred tem ocenilo 126 vzorcev vina, od tega 70 vzorcev cvička. Še več je bilo suhih mesnin; po besedah predsednika Društva domače koline Franca Kovačiča je 74 izdelovalcev prineslo na ocenjevanje 148 vzorcev. Med mesninami so ocenjevali in predstavili sinoči salame, salame-špehovke, klobase, slanino (»špeh«) in šinek. Kruha so v okviru praznika ocenili 19 vzorcev.

Vina je je bilo na sinočnjem prazniku veliko vrst, največ cvička, 70 vzorcev, kot rečeno. Štirinajst je bilo primerkov modre frankinje, 12 dolenjskega belega, ostalega vina od skupno 126 vzorcev so imeli večinoma po en primerek. Med prejemniki priznanj za vino sta po številu dobljenih odličij sinoči izstopala Matej Kuhar iz Črneče vasi in Jakob Zaman Jelenič iz Kostanjevice na Krki.

Pri mesninah je prvo mesto v skupini salam dosegel Janez Lenart iz Škocjana, najboljšo slanino je imel Silvo Vide iz Šentjerneja. Najvišjo oceno v skupini klobase je za izdelek dosegel Franc Kerin iz Podbočja, salama-špehovka je prinesla zmagoslavje Pavletu Vidicu iz Straže, za šinek je prejela najvišjo oceno Andreja Levičar iz Podbočja. S svojim kruhom je osvojila ocenjevalno komisijo in s tem prvo mesto Marjeta Kodrič in Kostanjevice na Krki.

Prestižno tekmovanje v kombinaciji, v katerem udeleženci sodelujejo s kruhom, »špehom« in z vinom, je prineslo tak izid: prvo mesto Andrej Vučko iz Šentjerneja in prav tako prvo mesto Silvo Drmaž iz Kostanjevice, tretje mesto družina Bakšič z Rake itd.

Priznanja je s predstavniki obeh organizatorjev podeljeval kostanjeviški župan Ladko Petretič. Zbranim je nekaj besede namenil tudi Vinko Štemberger, eden od ustanovnih članov Društva Domače koline, ki bo v prihodnjem letu zaznamovalo dvajset let delovanja.

Na sinočnji prireditvi so med drugim ocenjevali težo napolnjene pletene košare, ki so jo organizatorji imenovali velikonočna zgodba, ker so jo pripravili tako, kot jo verniki nesejo blagoslovitvi ob veliki noči. Košaro je dobil Stane Bevc. Ta je ocenil, da je košara težka 7.200 gramov, in se s tem najbolj približal stvarni teži, ki je znašala 7.115 gramov.

Praznik je potekal ob živi glasbi, spored celotne zelo dobro obiskane prireditve sta vodila Ajda-Lea Jakše in Jakob Zaman Jelenič.

M. L.

