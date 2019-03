Nova predsednica Rdečega križa

31.3.2019 | 12:00

Vesna Dular je nova predsednica RKS OZ Novo mesto. (Foto: I. V., arhiv DL)

Generalna sekretarka RKS Cvetka Tomin je podelila srebrne... (Foto: RKS OZ Novo mesto)

... in bronaste znake RKS 17 zaslužnim prostovoljcem za njihovo delo v RKS OZ Novo mesto in še posebej v krajevnih organizacijah. (Foto: RKS OZ Novo mesto)

Novo mesto - Novomeško območno združenje Rdečega križa ima novo predsednico. Za naslednico Marjana Grahuta, ki je organizacijo vodil od leta 2016, so člani na volilnem zboru v petek za mandatno obdobje do leta 2022 izvolili Vesno Dular.

Dularjeva se je po izvolitvi zahvalila za zaupanje in poudarila, da je Rdeči križ humanitarna organizacija, ki ima na Dolenjskem pomembno vlogo pri pomoči ljudem v stiski. Preko zaposlenih in mreže prostovoljcev v 35 krajevnih organizacijah je dejavnost RK utečena, novi pogledi in ideje ljudi pa lahko prinašajo novo energijo, s katero, kot pravi, vstopa na funkcijo predsednice. Dejala je še, da se bo z delom najprej podrobneje seznanila in obiskala teren ter se dejavno vključila v uresničevanje humanitarnega poslanstva organizacije.

Kot je sporočila sekretarka območnega združenja Barbara Ozimek, je poročilu o delu za leto 2018 in celotno mandatno obdobje od 2015 do 2018 podala podpredsednica RKS OZ Novo mesto Suzana Jarc. Razvoj in dejavnosti novomeškega Rdečega križa je po njeni oceni v velikem razmahu. Tako so v minulih letih krepili socialne programe za ljudi v stiski, povečalo se je število članov ter mladih prostovoljcev po osnovnih šolah, v srednjih šolah pa so v lanskem letu pridobili največ mladih krvodajalcev doslej.

Novomeški Rdeči križ letos obeležuje tudi 20 let Sklada za pomoč ljudem v stiski, kjer zbirajo sredstva za finančne pomoči, pomoči otrokom in večje dobrodelne akcije (obnove hiš, dodatna zdravljenja…). Sklad je v vseh letih zbral in razdelil okoli 1,3 milijona evrov, pokroviteljica sklada pa je vsa leta Krka d.d..

Zbora so se med drugimi gosti udeležili tudi generalna sekretarka RKS Cvetka Tomin, župan občine Žužemberk Jože Papež, direktorica novomeške občinske uprave Vida Čadonič Špelič in vodja novomeške izpostave uprava za zaščito in reševanje Janja Brulc.

B. B.