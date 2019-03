Padel motorist, jamarji našli mino

31.3.2019 | 17:10

Ob 11.24 je v naselju Veliki Kamen, občina Krško, padel motorist. Reševalci NMP Krško so motorista oskrbeli in prepeljali v UC SB Brežice. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, umaknili motor na varno in počistili cestišče.

Ob 8.15 so pri naselju Grč Vrh v občini Mirna Peč pri čiščenju podzemne jame našli neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Ljubljanske regije sta najdeno minometno mino, ostanek druge svetovne vojne, italijanske izdelave, uničila na kraju najdbe. Pri odstranjevanju NUS so sodelovali jamarji JRS RC Novo mesto in gasilci PGD Globodol. O najdbi so bile obveščene vse pristojne službe.

Ob 13.26 je v naselju Križ, občina Sevnica, na travniku tlela suha trava. Požar na površini okoli trideset kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Telče.

Ob 14.44 je na Trati v Kočevju gorelo na travniku, ogenj pa je ožgal tudi nekaj stebrov lesene ograje. Gasilci PGD Kočevje so pogasili požar na površini okoli 300 kvadratnih metrov.

Okoli 16. ure sta zagorela tudi suha trava in podrast v bližini blokov v Podbrezniku v Novem mestu. Ogenj so začeli gasiti občani, dokončno so požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov pogasili gasilci GRC Novo mesto. Aktivirani so bili tudi gasilci PGD Prečna vendar njihova intervencija ni bila potrebna..

B. B.