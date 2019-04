Kurilne sezone še ni konec, gorelo v dimniku

1.4.2019 | 07:00

Sinoči ob 22.00 uri so v Jablanu, občina Mirna Peč, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Jablan so nadzorovali izgorevanje saj in pregledali dimnik in okolico s termovizijsko kamero.

Gorelo ob gozdu

Ob 19.56 je v Podlogu, občina Črnomelj, gorelo v bližini gozda ob naselju. Gasilci PGD Dragatuš so pogasili približno 150 kvadratnih metrov suhe trave in podrasti.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SVETINJE na izvodu SVETINJE;

- od 8.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČATEŽ 2;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VODICE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 11.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMALČJA VAS.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 ure prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJEVEC, izvod Klemenčič.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 9.00 do 12.00 ure prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHOVCI na izvodu Vrhovci.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 10.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MUHABER;

- od 10.00 do 12.00 pa odjemalcem, oskrbovanmi iz TP SILOS STRAŽA 1949.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.