FOTO: Pri cvičkih zmagal Jože Bovhan, pri salamah pa Jože Fabjan

1.4.2019 | 09:15

Najboljši cviček je lani pridelal kar predsednik DV Šmarjeta Jože Bovhan. Na zdravje!

Šmarješke Toplice - Konec tedna je v Termah Šmarješke Toplice potekala 23. šmarješka cvičkarija in 22. šmarješka salamijada, vse v organizaciji Društva vinogradnikov Šmarjeta, ki je eno najbolj dejavnih društev v šmarješki občini.

To je pravi praznik za vse, ki se trudijo s pridelovanje vinske kapljice in tudi s suhomesnatimi izdelki - šmarješka dolina ne slovi zastonj po izvrstnih salamarjih in vinogradnikih. V to so se lahko prepričali tudi obiskovalci, ki so ves večer ob domačem kruhu, ki so ga spekle članice Društva podeželskih žena Šmarjeta, okušali tako salame kot vina - slednje v novih, posebnih kozarcih z logotipom društva, ki so si ga lahko kupili za domov.

Za najmlajši rod vinogradnikov v šmarješki dolini očitno ni skrbeti.

Predsednik Društva vinogradnikov Šmarjeta Jože Bovhan je bil izredno zadovoljen, saj je lahko upravičeno pohvalil vse vinogradnike. Kar 93 vzorcev vin so prejeli v oceno, od tega največ (55) cvičkov. Obe strokovni komisiji - eni je predsedoval Samo Hudoklin, drugi pa Andrej Bajuk - sta bili zadovoljni.

»Naši cvički in dolenjsko belo so celo nad povprečjem od ostalih ocenjevanj po Dolenjski, lanski letnik pa ni bil tako naklonjen modri frankinji in sortnih belim vinom, tako da je tam kvaliteta malo slabša - razloga sta poletna toča in zgodnje jesensko deževje. Pohvalim vinogradnike in kletarje, ki so v tako težkem letu pridelali tako kvalitetna vina,« je dejal Bovhan. Prepričan je, da bodo lepe rezultate znova dosegli na Tednu cvička v Trebnjem.

Zadnjih nekaj predsednikov šmarješkega vinogradniškega društva (od leve proti desni): Jože Bovhan, Simon Štukelj, Peter Selak in Janez Kermc - seveda s kozarčkom cvička!

Bovhan bo nosil »banko« z najboljšim cvičkom

Prav sam predsednik društva se je letos najbolje odrezal na društvenem ocenjevanju pri cvičku in z oceno 16,23 prejel naziv šampion cvička. Tako so mu na podelitvi na rame posadili t.i. banko, za katero bo moral vse leto skrbeti, da bo na raznih prireditvah in dogodkih polna njegovega dobrega cvička. Jože Bovhan je prejel še kar nekaj visokih priznanj pri ostalih sortnih vinih, ki jih prideluje v vinski gorici Lepi Stan (sauvignon - sladko, sušeno slamnato vino (18,87), beli pinot (17,73) rumeni muškat - polsladko (17,70) itd. Pri cvičkih sledijo še: Janez Colnar (16,23), Jože Pajk (16,20), Karel Udovč (16,20), družina Zupančič (16,13) itd.

Pavel in Mira Zupančič, vesela, da je njihova družina pridelala šampiona ocenjevanja.

Prav družina Zupančič je pridelala tudi šampion ocenjevanja vin, ki je postal njihov laški rizling - jagodni izbor, letnik 2011. Pridelali so ga v vinski gorici Sončnik. Zupančičevi, ki so s svojimi vini že leta v samem vrhu - dvakrat so prejeli tudi že naziv šampion cvička, enkrat pa šampion ocenjevanja z laškim rizlingom - ledeno vino, jagodni izbor - so novega uspeha veseli, saj je dokaz, da delajo dobro.

Omenimo še nekaj rezultatov: najboljše dolenjsko rdeče je pridelala družina Kocjan (16,73), modro frankinjo družina Cvelbar (17,83) in družina Zupančič (17,70), pri modri frankinji letnik 2017 so se najbolje odrezali Jure Mlakar (18,13), družina Cvelbar (17,83) in Božidar Simončič (17,80), pri modri frankinji letnik 2007 eko kmetija Račečič (17,90), pri dolenjskem belem so veliko zlato priznanje prejeli Anton Mlakar (17,10), Marko Luzar (17,03) in družina Cvelbar (16,93), Janez Colnar je prejel veliko zlato priznanje za laški rizling letnik 2017 (18,21), itd.

Pri salamah slavil Jože Fabjan

Najboljši salamarji po podelitvi priznanj.

Na 22. šmarješki salamijadi, ki jo je pripravila sekcija salamarjev vinogradniškega društva, je 6-članska strokovna komisija s predsednikom Dragom Košakom ocenjevala 31 salam. Najbolje se je odrezal Jože Fabjan iz Dolenjega Gradišča, sledijo Karel Udovč iz Velikih Poljan, Simon Meglič z Krsinjega Vrha, Slavko Peterlin z Vinjega Vrha, Marko Luzar iz Orešja, Janez Peterlin iz Bele Cerkve, Izidor Škrbina iz Gorenje vasi pri Šmarjeti, Boštjan Žagar s Trebelnega itd.

Po slastnih salamah bo v Šmarjeti dišalo tudi 11. maja na finalu slovenskih salamijad.

V Šmarjeti so v pričakovanju zaključka oz. 23. finala slovenskih salamijad, saj so kot lanski zmagovalci - spomnimo, naslov državnega prvaka je osvojil Matjaž Peterlin iz Bele Cerkve - letos organizatorji. Prireditev bo 11. maja v Šmarjeti.

Podprla jo bo tudi občina, tako je na prireditvi obljubil župan Marjan Hribar, ki je čestital vsem članom društva vinogradnikov za predano delo in uspehe. »Prepričan sem, da bomo uspešno izpeljali ta dogodek, ki bo gotovo privabil ogromno obiskovalcev,« je dejal.

Besedilo: L. Markelj, foto: L. Markelj, Katja Udovč

