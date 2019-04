Dve muhi na en mah: Na strehi bo igrišče!

1.4.2019 | 10:10

Manjše travnato rezervno igrišče bo od jeseni tudi na strehi OŠ Podzemelj. (Foto: arhiv DL)

Podzemelj, Ljubljana - Kaže, da bo končno kmalu konec težav s streho osnovne šole Podzemelj. Občina Metlika je namreč prav danes v Uradnem listu objavila razpis za izvajalca del pri prenovi strehe, zato bodo ravnatelj, starši in šolarji že do jeseni razrešeni skrbi in nevšečnosti.

Ko so pred 17. leti gradili šolo, so izdelali ravno streho, ki pa je kmalu začela na več mestih puščati. Kot je minuli četrtek na seji občinskega sveta pojasnil ravnatelj šole Stane Vlašič, so težave s streho velike, saj spušča zdaj na enem, zdaj na drugem koncu, zato so jo že popravljali, vendar pa streha terja temeljito prenovo.

Občina Metlika je pred današnjim razpisom pridobila že vso potrebno dokumentacijo, ki so jo strokovnjaki pripravljali v dveh inačicah. Po prvi bi ravno streho zgolj ustrezno prenovili in zatesnili, po drugi, nekoliko dražji inačici pa bi streho nato še zatravili.

Občina se je odločila za zatravljeno streho, saj bo s tem pridobila pomembno rekreativno površino in hkrati tudi rezervno nogometno igrišče za podzemeljski nogometni klub. Jeziček na tehtnici je premaknila odločitev ministrstva za šolstvo in šport, da bo za travnato streho primaknilo 80 odst. vseh potrebnih sredstev.

B. Dušič Gornik